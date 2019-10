La tierra muestra señales del efecto climático.

La gastronomía está en proceso de cambio por el impacto de la crisis climática en la producción de los alimentos, reconocen en una entrevista dos importantes chefs españoles, María Varela e Ignacio Solana Pérez, quienes propugnan adaptarse y renunciar temporalmente a ciertos productos para evitar que desaparezcan. "El río que pasa por mi pueblo es famoso por su salmón salvaje, pero pescarlo está prohibido desde hace cinco años porque nos cargamos la especie. Es una medida drástica y me frustra no poder cocinar el producto fetiche de mi restaurante, pero debo ser consciente y educar a mis clientes, explicarles que si en el futuro quieren volver a probar ese salmón, o que lo hagan sus descendientes, no podemos venderlo", explica Solana.



El restaurante Solana que dirige el chef nacido en la región española de Cantabria recibió en 2012 una Estrella Michelin, que le convirtió a los 31 años en uno de los diez españoles más jóvenes en haber recibido esa distinción. "La gastronomía, como todo, va a tener que adaptarte a muchas cosas, como los cambios en la estacionalidad", explica por su parte la gallega María Varela. Solana y Varela son dos de los cinco chefs que se encuentran en Zúrich representando la gastronomía española en el festival Spanish Extravaganza, en el que también han participado cuarenta productores seleccionados por la calidad de su oferta alimentaria y de vinos en una apuesta por ganarse un espacio en el mercado gourmet de Suiza, uno de los más importantes del mundo. Aquellos que viven su pasión entre los fogones y basan sus recetas en productos de proximidad constatan que los trastornos de las temporadas no son pasajeros, que la sobreexplotación ha llevado a varias especies al borde de la desaparición y que otras intentan adaptarse a temperaturas cada vez más cálidas en la atmósfera y el mar. Solana, quien tomó las riendas del negocio familiar que sus a abuelos habían fundado en 1938, considera que el cambio climático y la imposibilidad de muchos para adaptarse "a entornos rurales donde la vida se hace más y más difícil". María Varela aprueba con la cabeza los comentarios de su compañero de cocina en Zúrich y recuerda que en Galicia "hay peces que ya no existen y otros que se han adaptado al medio", algo que ha constatado a lo largo de las dos décadas durante las que ha dirigido junto a su esposo el restaurante Parada das Bestas.



Hasta hace pocos años, las preocupaciones sobre el cambio climático todavía no estaban presentes y no se notaba su impacto en productos como el vino de Galicia, que ha ido subiendo de graduación alcohólica con el tiempo debido a un clima más seco, lo que también avanza cada vez más el momento de la vendimia, recuerda Varela. En tanto Solana dice que hay otras cosas en las que se pierde: "Por ejemplo hay aves que a mí me gustaba cocinar mucho, pero que ya no llegan porque van a zonas más frías, así que llevamos años sin poder consumirlas".



Frente a todas estas experiencias del cambio climático en la cocina, el chef defiende que hay que empezar retener lecciones de lo que cuentan las personas mayores, como sus abuelos, quienes se quejan de que la leche ahora no tiene ningún sabor con respecto a la de su juventud. Ello podría explicarse porque en ese entonces el pasto era más verde y fresco gracias a ciclos de lluvia más regulares. Así las cosas, el cambio climático afecta en todo sentido.

Por Isabel Saco

Agencia EFE