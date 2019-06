Es vital el respeto al adulto mayor.

Por la Prof. Dra. Margarita Murgieri

Presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría



En 2011 las Naciones Unidas, en su Resolución 66/127, resuelve designar el 15 de junio "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez". Esta problemática no es nueva, pero se encuentra invisibilizada en todo el mundo. Las situaciones de maltrato en la vejez son complejas y multifactoriales. Se define abuso como "cualquier acto u omisión que produzca daño intencionado o no, practicado sobre personas de 65 años o más, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente". Un dato a tener en cuenta es que ocurre dentro de una relación de confianza o cercana. Los hechos de violencia, aunque no menos graves, no son incluidos aquí. La ONU informa que una de cada 6 personas mayores en el mundo sufrirían abuso, pero no hay registros concretos y ciertos ya que muchas personas mayores no denuncian.



En relación a los tipos de abuso pueden clasificarse en: físico, psicológico, negligencia física, abuso sexual, abuso material o financiero, y violación de derechos. Es importante conocer estas situaciones para poder prevenirlas. Son factores de riesgo ser mujer y discapacitada, con salud deficiente, deterioro funcional a causa de la violencia. Los agresores suelen ser el cónyuge, los hijos adultos y los cuidadores. Algunos hijos suelen padecer conductas de abuso de sustancias o estar sometidos a una carga excesiva y prolongada en el cuidado (burnout). Podemos observar, inversión del papel parental, infantilización o cosificación del anciano. Dado que el abuso y el maltrato puede ocurrir en las instituciones, es fundamental la capacitación del personal así como el trabajo en equipo. La valoración de abuso y maltrato en la vejez es parte de la valoración geriátrica integral, el método interdisciplinario y multidimensional destinado a evaluar a los adultos mayores, diagnosticar y efectuar las intervenciones necesarias. Las intervenciones deben ser interdisciplinarias, buscando en primer término la ayuda y no el castigo, garantizando siempre la seguridad de la víctima. Aquellas deben tratar de causar la menor ruptura entre la víctima y su familia. En cuanto a la prevención, es fundamental la difusión en los medios de comunicación y efectuar campañas tendientes a lograr una cultura del buen trato; respetar los deseos y preferencias de los mayores, institucionalizados o no; respetar la autonomía, el derecho a salir y entrar de las instituciones, el consentimiento para el ingreso y el derecho a la sexualidad. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores trata muchos de estos aspectos y nuestra Ley 27.360, aprobada en mayo de 2017, adhiere a la misma.