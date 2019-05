Monseñor Enrique Pechuán Marín



He apelado al título de una obra teatral del gran dramaturgo Inglés, John Osborne, titulada "Recordando con Ira'', aunque en esta nota es al revés, porque se me ocurrió recordar con cariño, anécdotas de hechos, de sucesos de distinta naturaleza vividas a través de más de medio siglo de actividad periodística. Ingresé con 17 años - 1952 - al asombro sin fin de la noticia, en un viaje que inicie sin retorno, sin despedidas, sin llegadas y aquí estoy, después de cumplir más de cuatro veces 20 años, borroneando originales como decía Alfonso Reyes en conversaciones con Borges. En esta oportunidad viene a mi memoria un grato recuerdo de un día de marzo de 1964 cuando con otros cuatro pasajeros viajábamos en automóvil hacia Córdoba. Ellos componían una importante delegación de Radio Colón y yo, fotógrafo del ex diario Tribuna: José Figueroa, jefe de publicidad; Eduardo Guido Cialella, talentoso periodista todo terreno de la emisora; José L. Rocha, un genio o un mago de las comunicaciones y el señor locutor Santos Domingo Quintero. El viaje y un camino sin pavimentar se hacía monótono, así que nos entreteníamos adivinando el último número de la chapa del vehículo que transitaba en sentido contrario; igualmente contando cuentos y riéndonos de nuestras anécdotas. Nuestro destino era Cruz del Eje, pero a qué íbamos hacia allí. Íbamos a cubrir y ser testigos de un acto destinado a inscribirse en la historia de esa localidad y de San Juan: la asunción de su primer obispo, monseñor Enrique Pechuán Marín, sanjuanino de origen, quien fue designado para tan alta cátedra por el Papa Pablo VI, el 12 de Agosto de 1963. El padre Pechuán se desempeñaba en nuestra provincia como secretario canciller del Arzobispo Audino Rodríguez y Olmos, y postergó hasta marzo de 1964 el acto para ocupar su lugar en la Diócesis, porque viajó a Roma a participar de una ceremonia en el Vaticano. El Nuevo Obispo no era un intelectual, más bien era de esos sacerdotes campechanos o como dice Francisco, un cura con olor a oveja; era amigo de todos los periodistas a los que visitaba en la redacciones o en los estudios y cuando le era posible, y el tiempo se lo permitía, rezaba el Rosario que se transmitía a las 20, de lunes a viernes en Radio Colón, con el lema de "la familia que reza unida, permanece unida''.



Cabe consignar que Pablo VI creó, además de Cruz del Eje, otras 3 nuevas Diócesis en la Argentina: la de Concepción en Tucumán; Presidente Roque Sáenz Peña del Chaco y en Venado Tuerto, Santa Fe. Es oportuno agregar que esa "mezcla'' de Radio Colón y diario Tribuna se debía a que ambos medios de difusión pertenecían a la empresa Graffigna. Lo importante es que cumplimos con nuestra misión. Los oyentes y los lectores nunca se enteraron de lo que pasa con los periodistas antes de publicar sus notas; así fue es y será, porque esa es la exigencia de la profesión, sin tener en cuenta los avatares que pasó. La felicidad le llega al periodista cuando su nota está en el aire o en el papel.

Por Carlos H. Quinteros

Periodista