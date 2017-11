El 4 de octubre de 1969, a los 59 años, fallecía Rogelio Díaz Costa. Fue uno de los grandes maestros del periodismo sanjuanino premiado a nivel provincial y nacional. Al día siguiente de su muerte, DIARIO DE CUYO titulaba en página 4: "Falleció ayer el periodista y escritor Rogelio Díaz Costa. Una fecunda labor''. Y, a continuación, a manera de homenaje, publicó el texto completo de uno de sus antológicos escritos, que vio la luz el 31 de octubre de 1965: "Chango Leñero, Hermano del Jume y del Monte''.



Rogelio integraba esa "camada'' de periodistas que hicieron escuela de su profesión; generosos en sus enseñanzas hacia los jóvenes que los escuchábamos con admiración y talentosos al escribir. Me refiero a Emilio Biltes, Jorge Marcet, Eugenio Carte, Julio Ares, Francisco Montes, Vicente Menseguez y José Barchilón. Vivió para el periodismo y casi puede decirse de él lo que Jorge Luis Borges decía de Macedonio Fernández: "Su cuerpo era un pretexto''.



El 3 de diciembre de 1968, DIARIO DE CUYO publicó una nota de Rogelio que merece estar en las páginas de oro del periodismo sanjuanino: un canto al carrero titulada: "El Carrero Sanjuanino no tuvo Estatua. Entró y salió de la vida sin saberlo, sin esperar recompensa''. Años después, el domingo 9 de septiembre de 1984, el Diario la reprodujo en la tapa de la segunda sección ilustrada con 8 fotografías de carros y de sus conductores que lucían su humilde estampa.



El día 1 de febrero de 1964 fue noticia el "Extraordinario descubrimiento arqueológico de un chasqui incaico en la cumbre de El Toro''. Posteriormente, luego de 26 días, DIARIO DE CUYO financió una expedición que integraba Díaz Costa, que rescató la momia. Si bien no alcanzó a hacer cumbre, con su libreta en mano fue cronicando todo lo que sucedía, además de la historia de los enterratorios incas en las alturas. Esa serie de notas del hallazgo y el rescate le hizo merecedor, en junio de 1964 del primer premio a periodistas del interior, otorgado por el Círculo de Prensa, de Buenos Aires y el Instituto Di Tella. El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Nación, Carlos H. Perette y el cardenal primado de la Argentina, Antonio Caggiano.



Otro hecho periodístico fue en Ischigualasto. Allí estuvo junto al fotógrafo Antonio Lagos, en junio de 1958 para contarle al mundo que hay un valle en San Juan, Argentina, hermano de la luna y así lo bautizó, a la vez que en sus notas ilustraba sobre la importancia científica del yacimiento paleontológico.



En el acto de despedida de Rogelio habló el periodista, poeta y escritor Julio Ares, quien realizó una acertada semblanza de su personalidad. "Has dejado un buen balance Rogelio: de tu trigo se recorrerán muchas cosechas; muchas de tus raíces quedarán en nosotros y se recuperarán en frutos. Sin embargo, no te has llevado nada. Así fue siempre tu vida. No necesitaste hábitos ni fórmulas para cumplir tu voto de pobreza y humildad. Que caso extraño el tuyo Rogelio. Con un poco de sombra de tu árbol protector; de una sola astilla de tu tronco generoso, cuántos habrían alimentado su mito en vida, y les hubieras servido para recoger testimonios y honores, títulos y cómodas remuneraciones. Sin embargo, elegiste el periodismo, su exigencia constante, su anonimato muchas veces injusto''.