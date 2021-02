Uno delos tantos cuadros que inmortalizan la figura de Belgrano al momento de izar por primera vez nuestra enseña nacional junto al Paraná.

En plena época de las guerras de la Independencia, Manuel Belgrano fue designado para vigilar las costas del Paraná a fin de evitar invasiones realistas. Para cumplir con esta misión se crearon dos Baterías (conjunto de cañones para atacar a los barcos que navegaban el Paraná) a las que denominó "Libertad'', e "Independencia", reflejo de lo que sentía y aspiraba.



Preocupado por no tener emblemas y distintivos que diferenciaran el ejército realista de los ejércitos revolucionarios, propone hacer una bandera azul y blanca que distinga al ejército y a la nación.



En el ocaso de aquella tarde del 27 de febrero de 1812, (siendo las 18:30 hs.) Belgrano, mando formar cuadro, y levantando la espada, les dijo a sus tropas: "Soldados de la Patria: en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional: en aquel (señalando la batería Independencia) nuestras armas aumentaran sus glorias. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sud será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!'' los soldados contestaron con un prolongado ¡Viva! Y dirigiéndose en seguida a un oficial que estaba a la cabeza de un piquete, le dijo: "Señor capitán y tropa destinada por primera vez a la batería Independencia: id, posesionaos de ella, y cumplid el juramento que acabáis de hacer.'' Las tropas ocuparon sus puestos de combate. En aquel momento se enarboló en ambas baterías la bandera azul y blanca saludada con una salva de artillería. Así se inauguró la bandera argentina.



El izamiento estuvo a cargo del joven Cosme Maciel, la confección de la Bandera la hizo un grupo de damas liderado por Catalina Echevarría (que también participaron del acto) y bendecida por el cura párroco Julián Navarro, según la Copia textual en "Símbolos de la Nación Argentina'' del Ministerio del Interior (1968), el oficio al Gobierno Superior de las Provincias del Río de la Plata dice: "Excmo. Señor: En este momento que son las 6 y 1/2 de la tarde se ha hecho la salva en la Batería de la Independencia, y queda con la dotación competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar a las tropas, y estos habitantes, que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar Bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación de V. E. Dios guarde a V. E. ms as, Rosario 27 de febrero de 1812. Manuel Belgrano''.



Seguidamente parte para hacerse cargo del Ejercito del Norte. El triunvirato no lo aprueba, más el General responde que la guardará e izará en el próximo triunfo, lo que equivalía a anunciar una nueva y gloriosa nación.

Por Nicolasa Narváez y Miriam Fonseca

Presidenta y Vocal de la Asociación Belgraniana de San Juan.