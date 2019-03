La actual conducción del gremio de docentes sanjuaninos de la UDAP, manifiesta expresamente una situación de crisis tal que significa para nuestros tiempos, al acercarse las próximas elecciones para renovar su conducción, un verdadero golpe a la participación democrática, pues, lejos de fomentar y promover la participación sindical y de apoyar a los docentes en el disenso, se impugnan listas y se presentan obstáculos para simplemente impedir el cumplimiento democrático e igualitario de la expresión por el voto, derecho consagrado constitucionalmente de quienes quieren y desean simplemente renovar ideales por el trabajo docente en favor no solamente de sus afiliados sino de toda la gran masa de educadores sanjuaninos que quieren ver en sus aspiraciones reflejada una mejora económica para continuar enseñando y sosteniendo la familia del trabajador de la educación y aportar siempre una mejora de la calidad educativa.

Por qué hablamos de crisis en el principal gremio de docentes de la provincia de San Juan, porque según recientes estadísticas y desde la anterior gestión a la actual, por más de 20 años, evidentemente de oficialismo y caracterizados accidentalmente por vínculos de hermandad en sus conductoras, de casi 15.000 docentes afiliados a este gremio, su número descendió a algo más de 8.000 razón que se debe a la disconformidad de casi un 50% de docentes asociados hecho reflejado por causa de su gestión administrativa. Hoy significa un porcentaje mucho más elevado en consideración a la lista naranja opositora de Unidad Docente que se presenta como rival para las próximas elecciones de sus autoridades, pues, si tomamos el número de sus efectivos opositores votantes para desplazar a la actual conducción, su número expresaría un 25% más de disconformidad, lo que eleva la oposición a un 75 % con una diferencia abrumadora a la actual gestión del citado gremio.



La actual conducción de UDAP, al momento del presente proceso electoral, no muestra una capacidad de participación y de invitación para el descenso que refleje un espíritu representativo; jamás contó con un programa de retención del afiliado y se desentiende de quienes piensan distinto para conducir el gremio mayoritario, presentando impugnaciones y pretendiendo judicializar el caso para salir gananciosos no de las urnas sino de la justicia.



Sin embargo, la noble Justicia sanjuanina, caracterizada en todos los libros de Formación Ética y Construcción de la Ciudadanía como el Poder Judicial, no debe dejar de ver lo que significa la participación en democracia, el disenso y la alternancia en el poder y el derecho al voto. Por ello y como enseñante y profesional de la educación, apartado de ideología alguna, no debo estar ausente ni exento de compromiso al ver el actuar docente de una lista, la naranja opositora, frente a otra lista celeste oficialista y sus asesores en lo administrativo y legal que lejos, vuelvo a repetir, de propiciar conductas participativas, desalientan cualquier perspectiva distinta, no ya de la minoría sino de la mayoría de docentes representados por los hechos motivo del presente análisis. Por ello insto a la actual conducción de UDAP a apartar actitudes o acciones que demostrado está, disgregan a un gremio que es historia por la lucha de los derechos del docente y que revela su decaída registración de afiliados. No debe perder de ninguna manera este gremio, UDAP, el concepto de lo democrático, la noción del bienestar de la familia del docente y la calificación por una mejor educación para el niño y el joven sanjuanino y menos aún discriminar al docente que quiere participar con un simple ejercicio, el derecho al voto.



Por el Prof. Mario Daniel Correa D'Amico

Filósofo y pedagogo, profesional de la educación especializado en Antropología Cultural.