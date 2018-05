Preparar a los alumnos para el trabajo, la ciudadanía y la vida en el siglo XXI constituye un enorme desafío. La sociedad requiere de los alumnos las competencias y habilidades necesarias para las sociedades actuales y ver cómo, estas puedan ayudar a los docentes a los retos de este siglo. Se conoció un nuevo relevamiento entre 20.000 gerentes de recursos humanos de 42 países, entre los que se encuentra Argentina. El mismo permite saber cuáles son las habilidades que más valoran al momento de contratar personal. El 86% planea mantener o aumentar su personal en los próximos años, pese al avance de los robots. Los empleadores, prefieren ante esta revolución digital elegir las competencias blandas (tienen que ver con la puesta en práctica integrada por aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos). Las grandes empresas del mundo ponen sus ojos no, en el número de diplomas con los que cuenta un candidato, sino se enfoca en las habilidades blandas o transversales. Las más valoradas son difícil de encontrar: comunicación 30%, colaboración 22%, resolución de problemas 31%, organización 24%, servicio al cliente 16%, liderazgo 20%, gestión 18%. El trabajo administrativo y de oficina será el más reemplazable. En tanto, las más solicitadas son las comunicativas y de relación, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad compromiso, empatía, generar ideas innovadoras a fin de impulsar el crecimiento de la organización.

Llegó la hora de preparar a las nuevas generaciones

para el trabajo del futuro.

Expertos remarcaron que los paradigmas actuales de comunicación, han quedado obsoletos y cómo las nuevas generaciones entienden las relaciones jerárquicas y las interacciones de un modo distinto. Para los alumnos el e-mail ya es como tradicional y entienden que las plataformas cooperativas y abiertas son las que permiten la interacción interior de la empresa. El relevamiento antes mencionado, expresa que los jóvenes argentinos y de países de la región en edad laboral, escasean en las habilidades esenciales, a punto que el 58% de los empleadores no encuentran personas claves para ocupar puestos sensibles. Los países que se preparan con sus alumnos para el trabajo del futuro entre otros son: Singapur, quien trabaja hace tiempo en habilidades blandas. No hay un título que las acredite, no se pueden cuantificar. Asia, resolución de problemas en equipo, como Corea del Sur, Canadá, Estonia y Finlandia entre otros. Conocemos que San Juan está aplicando el Plan Provincial de Actualización y Capacitación sobre Habilidades y Competencias. Enmarcado dentro de esta política recientemente se firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, a través del Magister Tadeo Albero Berenguer, sobre "Prácticas Profesionalizantes'' y el Ministerio de Educación de la Provincia, cuyo objetivo es dotar de herramientas a los alumnos, para enfrentar los desafíos en el ámbito laboral. Hoy, los países no pueden contrarrestar en solitario las diferencias de los sistemas educativos en el mundo. Es necesario forjar alianzas a fin de superar escollos que impiden la transformación educativa. Ojalá se logre en la "Cumbre del G20'' a reunirse en Argentina. Es meritorio, que en esta Cumbre, tenga dentro de su agenda la "Educación'' logrando así tal vez, una mayor colaboración internacional.