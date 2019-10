Monumento al Deporte en el Parque de Mayo.



Hace unos días, me llega por mi celular, la información sobre la "recuperación'' del Monumento al Deporte, obra del arquitecto profesor José Carrieri. Como soy compiladora, yo tenía guardaba una nota sobre las características de esta obra de arte, correspondiente al patrimonio de San Juan. Por ello relataré sobre la misma, para traer a la memoria de muchos o pocos su origen, y lograr recuperarlo de la destrucción del mismo, deseando poder redactarla en tiempo presente. La nota informa de las características de este monumento, que la daré por si algún sanjuanino no lo valoró como algo perteneciente al patrimonio sanjuanino, cuando este monumento fue casi destruido por la mano del hombre y no por contingencias naturales, que sería justificable. Esta obra se inaugura con motivo de la culminación al XIX Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines, el 2 de mayo 1970, hace 49 años.



El simbolismo del monumento está en los 5 anillos olímpicos en una forma sinuosa dinámica que los contiene. Generaliza el "Deporte'' en general y no a uno solo. Su forma circular simboliza además, el "movimiento, el ritmo, equilibrio, la velocidad y la fuerza'', dejando constancia en él los hechos más destacados del deporte de San Juan y rendir homenajes, recordaciones, etc.



Las características particulares de la obra son: su forma monolítica, de 8 metros de altura, realizada en hormigón armado y diseñada por el profesor Carrieri, que dirigió un equipo formado por los arquitectos Marcelo Igonda, Nello Raffo (h) y Jaime Mateo y el ingeniero civil Raúl Patiño, a cuyo cargo estuvo el cálculo estructural de la obra. El monumento fue emplazado en la intersección amplia de cuatro avenidas del Parque de Mayo, adquiriendo una perspectiva especial y cambiante desde diversos ángulos. En cuanto a su ejecución, se realizó en una sola pieza, aproximadamente de 70 toneladas, moldeada en el lugar, con varios aspectos a tener en cuenta tales como, las condiciones exigidas en obras y sobre todo la sismorresistente y las condiciones necesarias para su elevación, hasta su ubicación definitiva que motivó el estudio y realización de dispositivos apropiados. El vaciado de la obra se realizó en forma horizontal en tres etapas correspondiente al núcleo, capa superficial y acabado final.



Esta obra se llevó a cabo gracias al esfuerzo del Gobierno Provincial, la Facultad de Ingeniería, la Dirección de Turismo y el Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines, su principal gestor, y contando además con la colaboración del personal técnico y obrero de la Dirección de Arquitectura y los profesionales ya enunciados. Muchos conocerán lo escrito, pero muchos también no conocen las características de la obra y su valor patrimonial, por ello lo expreso para que todos pongamos interés en la conservación de nuestro patrimonio.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo