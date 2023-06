La decisión de convocar a elecciones para gobernador y vice gobernador en la provincia de San Juan para el próximo 2 de julio, producto de una serie de acontecimientos por todos conocidos y explicados paso a paso por DIARIO DE CUYO, provoca recordar la única vez anterior en que los sanjuaninos fueron a las urnas en el mes de julio. Sucedió el 7 de julio de 1963, cuando la voluntad popular hizo que el partido Bloquista (en ese momento Unión Cívica Radical Bloquista) regresara al poder después de tres décadas y llevara por primera vez al sillón de Sarmiento al Dr. Leopoldo Bravo, novel político de 44 años, quien se había desempeñado hasta 1955 como embajador argentino en Moscú, y desde ese momento se convertiría en una de las míticas figuras de la política local. Era un momento de nuevo retorno a la democracia después del golpe de Estado del 29 de marzo de 1962 con el que las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente constitucional Arturo Frondizi que había asumido en 1958. Como si hubieran motivos valederos para justificar un golpe, se dijo entonces que la junta militar de entonces observó con preocupación que el peronismo proscripto desde el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, había ganado en varias provincias en las elecciones de 18 de marzo de 1962. Entre esas provincias estaba San Juan, donde había ganado la fórmula Leopoldo Bravo- Enrique Lorenzo Fernández, en una clara alianza bloquismo-peronismo, triunfo que quedó anulado. Mientras tanto, en Buenos Aires, tras asumir el poder el presidente del Senado, José María Guido, y por presión militar, dispuso anular no sólo la ultima elección realizada sino las inmediatas anteriores, del 14 de enero de 1962 y del 17 de diciembre de 1961, y se decidió convocar a nuevos comicios para el 7 de julio de 1963 con el objetivo de "restaurar las instituciones democráticas constitucionales y autónomas''. San Juan no fue la excepción y ese domingo, cuando los chicos de las escuelas se aprestaban a iniciar sus vacaciones de invierno, los sanjuaninos fueron a votar.



Agrupaciones y candidatos



Se presentaron varias agrupaciones políticas con sus respectivos candidatos a gobernador, vice gobernador, diputados e intendentes. Se trataba de estos partidos: Unión Cívica Radical Bloquista, Unión Cívica Radical Intransigente, Unión Cívica Radical del Pueblo y Cruzada Renovadora, todas escisiones de la UCR oficial. Pero también estuvieron presentes con sus candidatos los partidos Concentración Demócrata, Cruzada Acción Nacional, Demócrata-Conservador Popular, Demócrata Cristiano, Unión del Pueblo Argentino, Unión Nacional, Tres Banderas y Unión Popular. Con fecha 26 de julio de 1963 desde la Junta Electoral San Juan se envió oficialmente a la Cámara de Diputados de la Nación "la copia autenticada de los resultados definitivos correspondientes a las elecciones del 7 del corriente en este Distrito San Juan. La nota llevó la firma de Manuel W. Martin Maffezzini, Juez Electoral subrogante. Con 46.690 votos y el 30,76 del total de los sufragios, resultaron electos gobernador, Leopoldo Bravo y vice gobernador, Luis Cattani, candidatos de la entonces UCR Bloquista. En segundo lugar se ubicó la Cruzada Renovadora con el 21,39, y en tercer lugar la Unión Cívica Radical del Pueblo con el 20,17 por ciento de los votos. Evidentemente el cantonismo o bloquismo no había dejado de existir, a pesar de su prolongada ausencia de los escenarios políticos sanjuaninos y de las muertes de los tres lideres Cantoni, Aldo en 1948, Elio en 1951 y Federico en 1956. Leopoldo Bravo llegaba al poder el 12 de octubre de ese año 1963 y ejercería la gobernación hasta el 28 de junio de 1966 cuando otro golpe militar, esta vez al mando del general Juan Carlos Ongania, echaba al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada y, naturalmente a cada uno de los gobernadores provinciales que fueron reemplazados por interventores militares.



Fuentes: Archivo ejemplares Diario de Cuyo, Biblioteca Franklin.