En plena crisis política, económica y social que afronta el país, en Sarmiento, la comunidad le hace frente a las adversidades con emprendimientos privados, apoyo municipal y provincial. En ese sentido, el intendente Mario Gustavo "Cacho'' Martín, hizo una radiografía sobre el estado actual del departamento, que tiene una ubicación geográfica estratégica, debido al comercio. Además es una salida para la producción calera, como agrícola. En ese sentido, dijo que "en materia de producción, se inauguró junto al gobernador Sergio Uñac, una planta más de aceite de oliva en el distrito de Colonia Fiscal. Los empresarios privados invierten en turismo. Sarmiento es rico en industria de la cal y es el primer productor del país. Además de exportar el 20 %. En la industria agrícola este departamento es de los primeros productores de aceite de oliva de la provincia; primeros exportadores de granadas y nueces y tiene el mejor melón del país. Con la comunidad se planifica estratégicamente el futuro para ir junto al proyecto de San Juan 2030''. En materia de salud, el micro hospital de los Berros quedó chico, debido a que en los últimos años se le sumaron varios servicios. Por tal motivo, se gestiona la donación de un particular, por un terreno de 5.000 metros cuadrados. Ahí está previsto construir el nuevo edificio. El micro hospital es de vital importancia, debido a que en la zona se trabaja con riesgos en la industria minera, por ejemplo. Es por eso que en cuanto a la polución ambiental, es necesario exigir a las empresas la colocación de filtros para evitar problemas. Este control lo lleva a cabo Medio Ambiente y Minería de la provincia. En cuanto al transporte escolar para los alumnos mayores de 18 años de la escuela de Educación Especial "Cura Brochero'', de Media Agua, ya fueron solucionados el año pasado. La escuela gestionó una movilidad especial y el municipio hizo un aporte extra para comprar una movilidad más grande, de 19 pasajeros y con eso se hace el traslado. Además, el municipio contrata 6 combis para trasladar alumnos a distintas escuelas del departamento. En los últimos tiempos se mantienen reuniones para desarrollar un programa de turismo. Es que Semana Santa nos superó; es por eso que se pretende mayor inversión privada y estatal. En el camping municipal hay una obra de la gestión anterior que se piensa reactivar porque también hay un proyecto para construir cuatro cabañas municipales y se han colocado más de 70 farolas nuevas en Pedernal. Y, se está planificando hacer una plaza. Otras de las premisas es que niños, jóvenes y adultos practiquen deportes con el fin de inculcar una vida sana. Es por eso que se construyó en cada distrito un polideportivo. Ya se han hecho cinco en los clubes Cañada Honda, Luján, Huarpes (por terminar), Barrio Municipal y se está por inaugurar el de Tres Esquinas. El tema internet y conexión vía celular es una inquietud de los pobladores de Pedernal. En ese sentido se trabaja con el gobierno provincial. Se había planificado que para fines de este año se terminará la conexión de la fibra óptica que llegue a Media Agua. De ahí en más se podría dar solución a los distintos requerimientos.



El puente sobre el Río Pedernal es un anhelo de los pobladores, debido a que cuando hay crecientes el pueblo queda aislado. Sin embargo, el gobierno provincial ya anunció esa construcción. Ya se llamó a licitación. A todo esto, en Cañada Honda, en este último año se inauguró una escuela nueva, como también un puesto sanitario, ya que antes el municipio alquilaba un contenedor por dos años, mientras se construía el puesto sanitario. Toda esta base de obras son los cimientos para que Sarmiento sea ciudad, concluyó el intendente.

> Asfalto y agua potable



En Media Agua, se están asfaltando calles con el Programa de 200 cuadras. Y, se hacen a medida de que hayan recursos económicos suficientes. También se quiere desviar el tránsito pesado por las distintas rutas y no ingresen al centro de la villa, debido a los problemas de deformaciones que causan y a la peligrosidad para los peatones. La cuestión comercial y los efectos de la crisis, se hace notar. El municipio mucho no puede hacer ante el cierre de comercios y despidos de trabajadores. Lo que sí, apoyamos con la acción social en caso de ser necesario con medicamentos o traslados a centros de salud de mayor complejidad, dijo Martín. El tema que más preocupa al municipio es que todos sus habitantes cuenten con agua potable. En ese sentido ya se construyeron más de 40 kilómetros de red de cañerías llevando agua a sectores que históricamente no tenían como: Cochagual, en sectores de Media Agua, Pedernal, Cieneguita, Los Berros, entre otros. En estos momento se trabaja en el acueducto del sector Sur que va desde Retamito a Las Lagunas. De ahí llevarán agua a Tres Esquinas y la comunidad Huarpe de Las Lagunas.

