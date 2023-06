El administrador de la NASA, Bill Nelson, considera que existe una carrera espacial con China para llegar a la Luna, muestra su preocupación por si este país aterriza en el polo sur, donde hay agua, y dice: "Este es nuestro territorio, quédense afuera". Nelson, antiguo astronauta de la NASA, está de visita en España, país que ha firmado los Acuerdos Artemis, para guiar la cooperación en exploración espacial entre países, de cara a la vuelta de astronautas a la Luna y para preparar un futuro viaje a Marte.



Pregunta: ¿Qué supone la firma de los Acuerdos Artemis?

Respuesta: España es el vigésimo quinto país que firma estos acuerdos y habrá más en el futuro porque son de sentido común.

Tratan sobre los usos pacíficos del espacio. Se trata de que, si tenemos problemas, acudamos al rescate de otro país que esté en el espacio. Son principios de sentido común. Eso es lo que son los Acuerdos Artemis.

"Creo que la intensidad aumentará cuando la primera mujer, el siguiente hombre, la primera persona de color y el primer no estadounidense pisen la Luna. Sospecho que será una noticia de primera página en su periódico". (Bill Nelson).

P: China acaba de lanzar tres astronautas a su estación espacial. ¿Es posible que China vaya a la Luna y que lo haga antes que Estados Unidos?

R: El gobierno chino anunció que harán aterrizar un astronauta en la Luna en 2030. Si nosotros tenemos suerte, alunizaremos de nuevo, después de medio siglo, a finales de 2025 o en 2026. Pero, ¿hay una carrera espacial? Claro que sí, es una carrera espacial, porque lo que me preocupa es si China llega al polo sur de la Luna, donde está el agua, y si aterriza y entonces dicen: "Este es nuestro territorio, quédense afuera". ¿No es interesante que no quieran firmar los Acuerdos Artemis? Porque una parte de esos acuerdos dice que todo el mundo tiene que respetar los derechos de los demás y no tener zonas exclusivas, excepto para la seguridad de tu propio equipo y tus astronautas.

Por Carmen Rodríguez

Agencia EFE