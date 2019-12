Uno de los momentos de la CIEF 2018 realizada también en Buenos Aires (foto archivo).

Por Secretaría de Prensa Banco Ciudad

Banco Ciudad, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF) realizarán el próximo miércoles 18 del corriente, la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas CIEF 2019.



Por quinto año consecutivo, este encuentro se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires y reunirá a destacados economistas del país y la región.



Este año, el eje temático del evento será el análisis de "América latina ante un Escenario Económico y Político Más Desafiante: Claves para Entender el Futuro". En el complejo marco socioeconómico y político regional e internacional, el seminario brindará la mirada y estudio de destacados economistas, entre ellos: Guillermo Calvo (Universidad de Columbia), Juan José Cruces (Rector de UTDT), Rafael Di Tella (Universidad de Harvard), Roque Fernández (Ex Ministro de Economía y Ex Presidente del BCRA), Miguel Kiguel (Director de Econviews - Ex presidente del Banco Hipotecario), Paulo Leme (Profesor Universidad de Miami, ex Head de Goldman Sachs en Brasil), Daniel Marx (Director Ejecutivo de Quantum Finanzas, Ex secretario de Finanzas de Argentina), Javier Ortiz Batalla (Presidente del Banco Ciudad), Liliana Rojas-Suarez (Presidente de CLAAF.), Ernesto Schargrodsky (Profesor y Ex Rector de UTDT), Ernesto Talvi (Ex candidato a Presidente de Uruguay y Canciller designado del gobierno electo de dicho país), José Dario Uribe (Presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas), Andrés Velasco (Decano de Escuela de Negocios de London School of Economics - Ex Ministro de Hacienda de Chile) y Eduardo Levy Yeyati (Decano de la Escuela de Gobierno, UTDT).



La coordinación académica está a cargo de Pablo E. Guidotti, Profesor Plenario, Escuela de Gobierno, de la UTDT; y la coordinación técnica es del Economista jefe del Banco Ciudad, Alejo Espora.



El CIEF 2019 abordará, en diferentes paneles, las problemáticas más relevantes como el comportamiento de las Economías Emergentes ante un escenario internacional más incierto; las diferentes visiones sobre la reestructuración de la deuda pública y la desinflación como dos de los grandes desafíos de la economía argentina para recuperar el crecimiento; y la dinámica de la economía regional en un contexto de crecientes protestas sociales en América latina. Asimismo se presentará la declaración N¦ 42 de CLAAF sobre América latina: "Un Velero en Aguas Turbulentas".

El lugar del encuentro será en el Four Seasons -Salón Felix- Posadas 1086 CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y se desarrollará entre las 9.30 y las 18hs.



Las inscripciones se pueden realizar en https://cief-2019.eventbrite.com.ar y la entrada es libre y gratuita, sujeta a capacidad del auditorio.