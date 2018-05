Uno de los grandes desafíos de la escuela actual es lograr entre otros temas "enseñar a estudiar" En el mundo de hoy, en el que basta un clic, para acceder a cualquier información, es imprescindible que la escuela enseñe a comprender lo que se lee, jerarquizar datos, reunirlos e integrarlos, procesar información o extraer conclusiones. Hoy sabemos que los alumnos no comprenden lo que leen, mientras esto no ocurra, no podrán aprender a estudiar. La comprensión lectora es una competencia básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas como de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de competencias para la comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y social de los estudiantes. Es un indicador fundamental a la hora de trazar los proyectos educativos. "Es esencial automatizar la lectura. Los alumnos no saben jerarquizar información relevante de la que no lo es. Tampoco conocen los procesos que están en la base como vocabulario, sintaxis, en consecuencia, se satura la memoria y queda anulada la comprensión. Es automatizar paso a paso, la lectura. Si una persona no sabe leer corrido y eficiente, no puede comprender lo que lee. Una vez pasado los procesos de base, se puede automatizar la lectura con el esfuerzo cognitivo y construir activamente el significado. Si esto no se cumple no podrá aprender a estudiar". "La pobreza lingüística va acorde con la pobreza del pensamiento. El pensar estrecho, impide el pensamiento crítico y se torna dócil y obediente a la autoridad. Cada instante que pasa, se muestra la gradual disminución del vocabulario oral de alumnos que ingresan a la Universidad. Sabemos que de un caudal de uso de 2.000 voces pasan a sólo 700, y con la falta de lectura el empobrecimiento se agudiza" (Dr Pedro Barcia "Lectura comprensiva" ) La competencia lectora tendrá éxito si en todas las disciplinas se lee, matemáticas, física, química, interdisciplinariamente. Mal puede un alumno resolver un problema de matemáticas, si no comprendió su enunciado. El docente debe considerar prioritario incluir en el aprendizaje las técnicas de estudio.

Muchos alumnos tienen dificultades para estudiar, porque

no se les enseñó como corresponde.

Muchos alumnos, lo sabemos, tienen enormes dificultades para estudiar, porque no se les enseñó nunca a hacerlo. El no saber estudiar es una problemática bastante común lamentablemente en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. Saber estudiar es comprender y transferir. El aprendizaje de las técnicas de estudio se sustentan sobre pilares fundamentales como: planificación del estudio crear un espacio adecuado al estudio como ámbitos apropiados. Suficientes materiales, un entorno tranquilo y buena iluminación. Otro ingrediente, es facilitar su concentración evitando distracciones a su alrededor como televisión, celular. Aprender a subrayar, muy importante a la hora de utilizar ideas. Emplear herramientas como esquemas o mapas conceptuales, resúmenes para ordenar la ideas.



Se pondrá énfasis en las estrategias para las competencias lectoras como: lectura comprensiva, subrayado, esquema , resumen, conclusiones, juicio crítico, son los pilares básicos para aprender a estudiar.