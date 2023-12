A días de un recambio presidencial en Argentina donde el economista libertario Javier Milei tomará las riendas del país, analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América latina. Con el fin de encauzar el rumbo del país, Milei prometió implementar un plan de "shock" con dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central (BCRA) y un abrupto recorte del gasto público. El extitular de Hacienda y expresidente del BCRA, Luis Caputo, será el nuevo ministro de Economía.

* Capacidad. "Milei probablemente no sea un avezado dirigente político, pero tiene una gran capacidad de conexión con la sociedad. Es más parecido a la sociedad que los dirigentes políticos. Eso es un punto que hoy tiene cierta relevancia", dijo en declaraciones radiales el politólogo Federico Zapata. "Milei está buscando un equilibrio entre su autonomía y la gobernabilidad", estimó.

* Escenario. "En nuestro escenario base para 2024, asistiríamos a un proceso de ajuste 'clásico' donde la estanflación en el corto plazo debería dar paso a una coyuntura con mayor acceso al financiamiento externo y sostenida reducción de la nominalidad", señaló Delphos Investment.

* Shock. "Tras la confirmación de Caputo como futuro ministro de economía, el mercado empieza a incorporar en sus expectativas un escenario de 'shock controlado' manteniendo los controles de capitales de arranque, con un salto cambiario más bajo e impuesto país". La opción de dolarizar se pateó, al menos en el mensaje del flamante ministro, para "una segunda gestión", dijo la consultora EcoGo.

* Leliqs. "El énfasis de Milei en solucionar el problema de los pasivos remunerados provocó que la renovación de Leliqs (Letras del BCRA) haya alcanzado mínimos y que los bancos redujeran la madurez de sus activos con el Central. El equipo económico encabezado por Luis Caputo ahora deberá desactivar la 'bomba' de pases (colocaciones cortas)", dijo GMA Capital Research.

* Consumidor. "El IPC (índice de precios al consumidor) de noviembre traerá otra mala noticia con la inflación siguiendo en altos niveles y superando octubre. La inflación reprimida a costa de regulaciones tarde o temprano ve la luz", afirmó Roberto Geretto de Fundcorp.

* Inflación. Un informe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres & Asociados estimó que la inflación de noviembre fue de 12,9% mensual y registró un crecimiento interanual de 164,8%.

* Ancla. "Las nuevas medidas deberían comenzar por basarse básicamente en el esfuerzo interno", dijo VatNet Financial Research. Explicó que "el ancla antiinflacionaria debería provenir de equilibrar las cuentas públicas. En la faz presupuestaria, esto implicaría una fuerte reducción del gasto público, lo cual plantea el desafío de obtener el necesario apoyo político y social. En cambio, la eliminación de tributos debería de postergarse, subordinándola al objetivo principal de lograr el equilibrio fiscal".

* Estanflación. Un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso en base a datos oficiales "muestra señales de alarma para el gobierno entrante: Argentina se encuentra en estanflación desde el año 2011; (el presidente saliente) Alberto Fernández entrega el gobierno con un 813,7% de inflación desde diciembre de 2019 hasta la fecha".

* Gabinete. "Los inversores continúan atentos a cómo se va completando el gabinete, y el equipo económico, y las estrategias que estarían poniendo en marcha a partir del 10 de diciembre, las cuales podrían inicialmente poner foco en el equilibrio fiscal y el ordenamiento del exceso monetario en busca con posterioridad de avanzar con el cepo y la unificación cambiaria, todo lo cual requiere de amplio respaldo político y social en su implementación", estimó el economista Gustavo Ber.

* Tipo de cambio. "Aunque haya mercado cambiario desdoblado a partir del 11 de diciembre, no existen instrumentos para fijar el tipo de cambio oficial en alguna paridad que pueda cumplir el rol de ancla", estimó Fundación Mediterránea.

Por Walter Bianchi y Maximilian Heath

Agencia Reuters