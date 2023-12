El futuro económico de Argentina está bajo la mirada de los analistas, luego de una histórica devaluación del peso y crecientes expectativas a un paquete de cambios económicos que buscan cortar de cuajo el gasto público y encarrilar la economía del país. Tras la primera semana de Gobierno, Javier Milei se apresta a enviar al Congreso una serie de duras medidas económicas que incluyen una suba de impuestos, retenciones y tarifas para su aprobación.



"Ese momento duro no es producto de las medidas que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando. Es producto de todos los desmanejos que se han hecho en los últimos años", dijo el ministro de Economía Luis Caputo.



* Ajuste fiscal. "Argentina nunca ha intentado explícitamente un ajuste fiscal tan significativo", dijo Emmanuel Álvarez Agis, director de la Consultora PXQ en un webinar organizado por Adcap Grupo Financiero. "Considerando la falta de apoyo político del partido gobernante, es posible que el objetivo no sea recortar el 5% del PIB sino negociar y recortar alrededor del 3%. Si bien un recorte de esta magnitud no es insignificante, el ancla fiscal puede resultar más débil de lo esperado", señaló.

* Termómetro. "En las primeras ruedas posdevaluación, sigue siendo muy positiva la respuesta por parte de los principales 'termómetros', estos son una 'brecha' desplomada hasta niveles del 25% y la acumulación de reservas", recordó el economista Gustavo Ber.

* Anclas. "La inevitable aceleración de la tasa de inflación demanda anclas firmes para evitar la espiralización, y no todos los instrumentos apropiados están disponibles", dijo Fundación Mediterránea. Agregó que "la política cambiaria está supeditada a la necesidad de reconstituir reservas, la política monetaria está siendo condicionada por la obsesión por 'desarmar la bomba' de las Leliqs y la política fiscal comienza a achicar el déficit más por el lado de la recaudación que por la contención de los gastos".

* Estabilizar. "Este plan tiene una característica que es que tiene pocos instrumentos para estabilizar. Siempre uno puede analizar tres instrumentos: política monetaria, cambiaria o fiscal, orientados a estabilizar la economía", señaló el economista Jorge Vasconcelos.

* Esquema normal. "Después de la experiencia de la convertibilidad y la dolarización de Ecuador, mirando lo que pasa alrededores, a mí me parece que Argentina le convendría ir a una esquema más normal, que es ese esquema en donde el dólar flota pero trata de evitar las grandes dispersiones y donde la inflación es controlada básicamente por las expectativas, que a su vez estos se manejan con los instrumentos de política monetaria y fiscal. Creo que Argentina tendría que ir en esa dirección", añadió.

* Ajuste. "Los efectos cuantitativos son controvertibles, pero es fuerte la señal de enfrentar los problemas mediante una política de shock, aprovechando las recientes elecciones, aunque no logre eliminar del todo el déficit fiscal primario en el primer año de gestión. Ahora vienen dos grandes test: por un lado, la reacción de los mercados financieros; por otro lado, la respuesta económica y política de los consumidores", dijo Vat Net Financial Research.

* Inflación. La consultora Ecolatina estimó que la inflación de la primera quincena de diciembre alcanzó al 18,1%.

* Empresarios. "Las expectativas de los empresarios se centran en una eventual normalización en el suministro de insumos y partes de origen importado. No obstante, anticipan cierta retracción en la demanda, atribuida al incremento de precios de la mercadería importada", dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME-.

Por Walter Bianchi y Hernán Nessi

Agencia Reuters