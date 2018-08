La educación contemporánea se enfrenta ante el desafío de portar una doble condición, ser de calidad e inclusiva. El derecho a la educación, implica acordar y diseñar estrategias para promover el ingreso, permanencia y egreso de una institución educativa. De esta manera, la palabra inclusión se traduce en reconocimiento, y así, sobre la base de un horizonte con más y mejores oportunidades de aprendizaje. No podría hablarse de educación de calidad, si no se logra que todos los alumnos adquieran las competencias necesarias para insertarse activamente en la sociedad, y desarrollar su proyecto de vida en la relación con otros. La UNESCO (2008) estableció tres elementos para definir una educación de inclusión: respeto por los derechos, equidad en el acceso, los procesos, los resultados y pertenencia, a la educación.



Hay que pensar que una nación "se construye con niños leyendo y escribiendo, pero para aprender estas habilidades, primero tienen que tener un cerebro sano. En consecuencia, es fundamental la nutrición durante el embarazo y los dos primeros años de vida. La desnutrición es una consecuencia de la pobreza.



El pobre, es pobre, en alimentación, en familia y en afectos. El cerebro necesita para mantenerse sano, la nutrición y el afecto.

Muchos economistas opinan, que mientras dure el ajuste, menos chicos podrán acceder a una educación de excelencia.

Hoy en Argentina, tenemos un escenario "Turbulento''. Muchos economistas opinan, que mientras esté esta situación de ajuste, menos chicos podrán acceder al futuro, ni los padres podrán comprarle ni una computadora. Ello, atrasa a la educación.



También, es lamentable este ajuste educativo. Se pone en peligro el cumplimiento el 6% del PBI destinado a educación. Los programas nacionales se fueron disminuyendo de a poco. El "Plan Nacional de Educación Digital'' se reducirá el 43% (Ex Programa Conectar Igualdad) que se fue desmantelando poco a poco, y en la "Educación Técnica'' observamos la virtual paralización de la distribución de libros, manuales y material bibliográfico. Así mismo, podrían incluirse orquestas los CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y los CAI (Centro de Actividades Infantiles) restando a esto la música, el deporte, temas ambientales, que contribuyen al desarrollo integral del alumno. Estos espacios están destinados a los alumnos de sectores más vulnerables. "La neurociencia determina que el placer a través de tareas y actividades que nos generan estado de flow (fluir) nos dan placer y hasta perdemos el sentido de nosotros mismos, pintando, bailando, haciendo deporte'' ('El cerebro del futuro'' Facundo Manes - Mateo Niro).



Una afectación semejante, será en la inversión edilicia para la construcción de Jardines de Infantes, entre otros. El Incentivo Docente, cuyo pago se está haciendo cargo la provincia, corre sus riesgos. La turbulencia golpea la "Ciencia'', el Conicet redujo el 50% el número de investigadores y un 20% de los becarios que inician sus tareas. Siempre manifesté que el Ministerio de Educación de la Nación, no tiene un proyecto educativo. Es un ministerio sin escuelas, y con abundantes recursos. Como apasionada por la educación, no podría dejar de expresar que hoy las provincias sufrimos el deterioro educativo, y así no podremos hablar de calidad educativa, sin inversión.



No se avizora un amanecer soleado, solamente, una acentuación en la desigualdad, calidad e inclusión. Muy a tono están las palabras que dijera el General Manuel Belgrano "Me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, tantas dificultades, que se vencerían si hubiera un poco de interés por la Patria''