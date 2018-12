El 2019 será el gran año de Eva Perón. Los argentinos que la admiran y aquellos que la ven sólo como la esposa de un expresidente, no podrán obviar la sucesión de celebraciones, reediciones de libros y nuevas obras que hablarán de quien es llamada "la abanderada de los humildes'' y que al morir fue enterrada como la "Jefa Espiritual de la Nación''. Es que hablamos del centenario del nacimiento de María Eva Duarte, aquel 7 de mayo de 1919, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. El primer paso de la recordación se da en San Juan. Quizá por eso las tres visitas de Evita a nuestra provincia merecen aquí un tratamiento especial. Y se le ocurrió a Marcelo Jorge Lima, que ya nos ha entregado otra obra sobre el 17 de octubre de 1945. Lima, que es el actual vicegobernador de San Juan y vicepresidente del Partido Justicialista, acaba de presentar en el Museo de Bellas Artes "Franklin Rawson'' el libro que habla de una larga vida de sólo 33 años. Se titula "Evita, en el umbral de su centenario''. De entrada, advierte que se trata de un ensayo "que pretende valorar la personalidad y la obra de una mujer que entendió que la solidaridad y la justicia social deben ser el motor que anima la acción pública''. El autor comienza revelando los pasos de Evita en su niñez, y sigue con lo que denomina "Su primera lucha'', en su pueblo natal, hasta llegar a Buenos Aires, en 1935, capítulo que titula "La Gran Ciudad, "El Paraíso'', porque, según cuenta Lima, así había imaginado Evita a la Capital de la República. Y tras un apasionante relato, con pasajes inéditos, Lima aborda el terremoto de 1944 en San Juan y, luego, como consecuencia de ésta catástrofe, el capítulo titulado "Encuentro con Perón'', considerado bisagra en la vida de Evita. Continúa con el 17 de octubre, donde se extiende por la rigurosa necesidad de narrar, interpretar y explicar cómo fue su papel en aquel momento histórico del peronismo y del país. A la unión formal de Perón y Evita, Lima denomina "Primer acto Revolucionario (el casamiento)''. Tras detenerse en el momento clave en que se convierte en primera dama, en 1946, con la llegada de Perón a la presidencia, repasa el viaje oficial de Evita a la Europa de la posguerra donde impactó su pensamiento y el relato de la obra de su esposo en Argentina. No pasa desapercibido en esta creación de Lima, algo que el año próximo será centro de las recordaciones, una de sus principales banderas, el otorgamiento por ley de los Derechos Políticos de la Mujer y su renunciamiento a acompañar a Perón en la fórmula presidencial de las elecciones de 1951. El autor pone un empeño especial en contar el vínculo de San Juan con el despertar del futuro matrimonio de Eva Duarte con Juan Perón. Y, por supuesto de ella en particular, ya que la primera visita de Evita a nuestra provincia, de las tres que realizó y comentada por Lima, no figuró en ningún medio de comunicación local, porque sólo era conocida en algunos ámbitos artísticos de Buenos Aires. Como lo expresó el presentador del libro, Mario Cafiero, presidente del Movimiento Proyecto Sur, Lima no deja nada en el tintero, hasta la historia del confesor de Evita, el padre Hernán Benítez, que casó a la pareja. Además, al texto se suma un muy atractivo aporte de documentos fotográficos, desde su infancia hasta su día final. Precisamente, tras evocar los días de sus funerales y el repudiable secuestro posterior de sus restos, hasta su recuperación en 1971. El autor cierra la obra con lo que puede interpretarse como su testamento titulado "Mi voluntad suprema''.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista. Autor del libro "Perón - Frondizi, la conversación''