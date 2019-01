Científicos protestan contra recortes

El fenómeno Silicón Valley avanza con inversiones de empresas privadas basadas en políticas financieras públicas, que facilitan el acceso a préstamos de última instancia, desde la Reserva Federal y del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de un programa científico de mercado protagonizado por empresas privadas. Pero, basado en políticas de inversiones sostenidas desde lo público finalmente. A su vez, en China, impulsa una Ciudad de la Ciencia, en Zhangjiang, distrito de Shanghai, en lo que constituye una versión local de "Silicón Valley", con protagonismo directo del Estado hecho empresa, que se ocupa de la potenciación de nuevos parques y enclaves científicos y tecnológicos. En ambos casos y con diferencias de instrumentación y formas de ejecución, constituyen políticas públicas y privadas agresivas de promoción y apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. Mientras tanto y respecto del sistema científico y tecnológico argentino, la nota del momento fue dada por un conjunto de 11 ganadores de premios nobel y más de 1.200 científicos de todo el mundo que escribieron y enviaron una carta abierta a las autoridades de nuestro país para subrayar las siguientes preocupaciones: * Se deben evitar los recortes que afectan al Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (Conicet), la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (Anpcyt) y las universidades nacionales. * No es correcta la reciente degradación a Secretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta decisión política, que completa "este oscuro panorama", afirman, tiene "una gran carga simbólica negativa". Se debe catalizar y evitar lo que podría constituirse en un nuevo éxodo de científicos altamente capacitados y la recurrencia de una nueva versión de la crisis del Conicet. Se debe evitar la quita de recursos a fin de no consolidar lo nocivo de una falta de insumos para investigar. De no revertirse la tendencia contractiva del presupuesto 2019, peligran los puestos de trabajo de 10 mil científicos, 10 mil becarios doctorales y posdoctorales y casi 3 mil técnicos. En el caso de las becas, éstas, se otorgan en pesos y los químicos y equipos necesarios para ciertas investigaciones están dolarizados. Se ha verificado una preocupante reducción de la cantidad de vacantes a fin de que jóvenes investigadores ingresen al Conicet. Por ejemplo en el año 2016, las vacantes se redujeron de 900 a 450. Que a nivel país el recorte presupuestario afecta a los más de 250 institutos de investigación distribuidos por todo el territorio nacional en distintas jurisdicciones y competencias. Se deben tomar medidas urgentes para evitar la disolución de equipos de investigación y la parálisis de instrumentos muy valiosos a nivel de infraestructura básica. Se debe revertir la situación desfavorable de que por efecto de la devaluación los salarios de científicos y académicos pasaron a ser los más bajos de la región. La carta de científicos rescata un concepto estratégico del rol del estado y el objetivo imprescindible del país. En ese sentido remarcan los científicos que la investigación en ciencia y tecnología es fundamental para que un país pueda ser independiente económica, política y culturalmente.

Por Dr. Mario Luna y Fabián Núñez

Ex presidente y ex asesor del Concejo Deliberante de Jáchal, respectivamente.