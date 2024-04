En medio de una fuerte recuperación de los bonos y las acciones argentinas y una menor presión cambiaria por coberturas, analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América latina.



Las positivas expectativas a una pronta recuperación de la economía doméstica impulsan tomas de posiciones en activos, aunque se mantiene un cauteloso compás de espera hasta tanto se trate en el Congreso un decreto (DNU) presidencial que desregula la economía. La iniciativa oficial fue rechazada por la Cámara de Senadores y ahora debe ser debatido en la Cámara de Diputados para definir su validez.



Para el próximo viernes se espera el dato de inflación de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



* Dólares. "Con una acumulación de reservas (del banco central -BCRA-) a todo vapor, y una cosecha que asegura una gran oferta de divisas en los próximos meses, es que continúan pinchados los dólares financieros, dado que los operadores reconocen que los flujos continúan al mando en esta etapa", dijo el economista Gustavo Ber.



* Mejora. "Si el IPC (índice de precios al consumidor) de marzo a conocerse esta semana se ubica en torno al 10% como dice el Gobierno sería más abajo de lo esperado y representa una notoria mejora. Sin embargo, como contrapartida, es que la recesión puede ser mayor a la esperada, actuando de ancla de precios", estimó el economista Roberto Geretto.

Añadió que "si la inflación muestra otro signo de fuerte desaceleración es muy probable que haya otra baja de tasas. Esto es no sólo para seguir disminuyendo la emisión endógena de dinero, sino también bajar el carry negativo en dólares del BCRA que surge del diferencial entre tasas de interés y de devaluación".



* Performance. "Desde principio de año, la performance de la deuda soberana en dólares argentina fue muy superior a la de sus pares. Es evidente que el factor local tiene una ponderación muy relevante en el impulso de las cotizaciones de los bonos argentinos", expresó Portfolio Personal Inversiones.



* Credibilidad. "No veo tan claro la recuperación (de la economía) en V, porque la recesión no es que empezó ahora en el Gobierno de Milei. Puede ser que el programa haya reforzado el proceso recesivo", dijo el economista Fausto Spotorno.



* Estabilización. "La discusión sobre si la apreciación cambiaria es sostenible en el mediano y largo plazo continuará ya que es complejo dar una respuesta definitiva. En argentina las experiencias de estabilización mediante el tipo de cambio han tenido dificultades para manejar shocks negativos de los precios de las materias primas, los impactos de sequías sobre la oferta de divisas y la volatilidad del flujo de capitales a los países emergentes", señaló Delphos Investment.



* Inflación núcleo. "La inflación núcleo (para marzo) fue más baja que la total, 10,9%, por la fuerte presencia de aumentos estacionales y regulados", estimó C&T Asesores Económicos.



* Unificación. "Lo peor que podemos hacer es pedir un proceso devaluatorio. Sí creo que lo más adecuado es buscar una unificación cambiaria porque si no parece que buscamos tener una renta extra con un valor de dólar que nos convenga", dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria.

"Me parece que el proceso que sí se tiene que sincerar en la Argentina es salir de la inflación que tenemos que nos va corriendo el arco y nos va diluyendo cualquier paridad cambiaria que nos ponen".

Por Walter Bianchi y Hernán Nessi

Agencia Reuters