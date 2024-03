El presidente Javier Milei ratificó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias legislativas que "no dará marcha atrás" con sus políticas ultraliberales y que enviará un nuevo paquete de leyes al Congreso, tras el rechazo que obtuvo con la "Ley ómnibus". Entre los puntos salientes el nuevo proyecto incluiría la penalización de la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, como también la intervención de la Justicia Electoral en los sindicatos y el recorte de beneficios a políticos. Además Milei invitó a los gobernadores a reunirse el 25 de mayo, fecha histórica en el inicio del proceso de independencia de Argentina, para firmar un "pacto social" que sirva para poder avanzar con las reformas que considera necesarias, en medio de una alta inflación y una creciente pobreza.



Algunas de las opiniones de analistas y operadores señalan:

*- "El discurso de Milei en el Congreso parece bajar un cambio la retórica contra los gobernadores. Esto puede traer algo de calma a la política sirviendo de combustible para que los bonos soberanos sigan su 'rally'. Quedará por verse si el 'Pacto de Mayo' logra avanzar o termina junto con mayo", señaló el economista Roberto Geretto de Fundcorp.

*- "El mercado local quedó a la expectativa de las novedades políticas, que podrían incidir sobre nuevas medidas y estrategias oficiales, así como las eventuales novedades sobre el apoyo internacional a dichas novedades", dijo Vatnet Financial Research.

*- "El muy buen plan económico enfrenta riesgos políticos importantes, lo cual parece estar reflejado en el precio de los bonos en dólares. Si bien estos viendo recuperando terreno, aún cotizan a precios que nos ubican en valores que muestran países que están en guerra (Ucrania) o en default (Sri Lanka)", señaló Delphos Investment.

"Esto los sigue dejando con una muy atractiva relación 'riesgo retorno', por lo cual mantenemos nuestra visión muy constructiva sobre los mismos", estimó.

*- "El 'Bopreal 27' (bono apara liquidar deudas de importaciones) parece ser el instrumento perfecto para inversores que buscan maximizar flujos a corto plazo, ya que la disminución en las probabilidades de default para los próximos dos años, actualmente por encima del 50% para 2026, es la principal fuente de valor para los bonos argentinos", dijo Balanz en un informe.

*- "Estoy estimando que el 'crawling peg' (devaluación controlada del peso) del 2% (mensual) lo podrías empezar a tocar a partir de marzo, sí quizás en abril con mayor firmeza, para luego intentar unificar" el mercado cambiario, estimó el analista Salvador Vitelli. "Me parece que podrían llegar a aumentar el ritmo al que van (devaluando el peso) para luego hacer el salto pensando para junio/julio. Lógicamente va a depender de factores exógenos que ahora no están sobre la mesa, como por ejemplo desembolsos del Fondo (FMI) y demás, si no el tipo de cambio se empieza a apreciar demasiado", acotó.

*- "Si no hay bajas de tasas, hay que mirar con cuidado el balance del Banco Central, porque los pasivos monetarios remunerados crecerán a un ritmo mayor que la inflación, y si las reservas no crecen a un ritmo superior al de los pasivos, esto va a presionar sobre la cotización del dólar", dijo el analista Salvador Di Stefano.

*- Las ventas minoristas Pymes se retrajeron 25,5% en febrero, a precios constantes, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado. En la comparación mensual, bajaron 7,4%", dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

*- El relevamiento de precios minoristas (IPC) realizado por la consultora C&T tuvo un alza mensual de 16,3% en febrero, cayendo respecto del 19,6% de enero. No obstante, la variación interanual trepó a 275%, la mayor desde marzo de 1991, señaló.

*- Por su parte, el relevamiento de inflación realizado por la Fundación Libertad y Progreso registró un aumento de 16,8% en febrero, con lo que en el primer bimestre del año el IPC acumula una suba de 40,9% y la variación interanual alcanza el 288%.

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

Agencia Reuters