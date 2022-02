Según consultoras el saldo comercial bilateral entre Argentina y Brasil podría seguir siendo deficitario en los próximos meses.



El comercio bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó los U$S 1.739 millones en enero, un 12% más que en el mismo mes de 2021, mientras que en comparación con diciembre tuvo una caída del 26,7% ante la baja del 35,5% de las exportaciones y del 17,2% de las importaciones, según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



Las exportaciones a Brasil se expandieron un 0,2% interanual en enero al alcanzar los U$S 796 millones e hilvanó así 13 meses de incremento consecutivo, mientras que las importaciones fueron de U$S 943 millones y mostraron un aumento del 24,2% frente a enero 2021. De esta forma, luego de cuatro meses consecutivos de superávit, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 148 millones.



La suba de las exportaciones correspondió a energía eléctrica, trigo y centeno sin moler, vehículos de motor para transporte de mercancías y usos especiales, vehículos de pasajeros y polímeros de etileno en forma primaria, mientras que el incremento en las importaciones argentinas se explicó principalmente por vehículos de pasajeros, piezas y accesorios de vehículos automotores y minerales de hierro y sus concentrados. Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4223 millones) y Estados Unidos (U$S 2227 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 5114 millones), Estados Unidos (U$S 4077 millones) y Alemania (U$S 859 millones).



"Enero parece marcar un punto de inflexión hacia una moderación significativa del comercio internacional y bilateral (sobre todo con un Brasil que apenas crecería 0,3% o 0,4% en 2022 deprimiendo la demanda), con exportaciones que se verán más afectadas que las importaciones", apuntó la consultora Abeceb en su informe de comercio bilateral con Brasil. En ese sentido, las expectativas de mercado que releva el Banco Central de Brasil prácticamente no registraron cambios en materia de crecimiento esperado para 2022 (0,3% vs. 0,29% en la medición anterior) mientras que creció la expectativa sobre la suba de precios (del 5,15% al 5,38% anual respecto la última medición) y que la tasa de interés, Selic, alcance el 11,75% (actualmente se ubica en el 9,25%) para contrarrestar el avance de la inflación. La desaceleración en el crecimiento mundial, la suba de tasas de la FED y los cuellos de botella en la oferta y falta de insumos son otros factores que podrían incidir en el comercio entre Argentina y Brasil en los próximos meses y que, según Abeceb, haría que el saldo comercial bilateral entre ambos fuera deficitario para la Argentina en torno a los U$S 1.000 millones.

Por Agencia Télam