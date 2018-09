Los argentinos estamos desencantados con la educación, que se ha visto colapsada, especialmente en el ámbito universitario. Hemos dejado de considerar que "las escuelas son la base de la civilización'' y lo más preocupante es que sólo percibimos el ajuste que se está efectuando desde el interior.



Debemos entender que el ámbito escolar es la caja de resonancia de la sociedad y que actualmente nos toca vivir en una sociedad violenta, a veces sin valores, sin modelos para niños y jóvenes, sin límites. Es primordial para que los seres humanos sobrevivan en sociedades multiculturales y competitivas, enriquecerlas con una mirada cívica y liberadora.



En este escenario se dieron las evaluaciones de "Aprender'' hace dos años cuyos resultados en San Juan lograron mejorar el Área Lengua, no así Matemáticas. Conocemos que el Ministerio de Educación de la Nación no envió a las provincias "Medidas Remediales'' para mejorar esta área. Lamentando que los alumnos no realizan los más simples cálculos y resolución de problemas.

Cabe consignar que en columnas anteriores hice referencia a Singapur, país que ocupa el primer lugar en las pruebas internacionales. También conocemos que San Juan, está aplicando el "Plan Provincial de Capacitación y Actualización Docente'' y el próximo 10 de septiembre llegará a la provincia el distinguido magister Lee Ngan Hoe, de Singapur, acompañado de Lee Fei Chen, presidenta del Consejo de Educación de ese país, a dictar conferencias a los docentes de todos los niveles respecto al modelo en el "Área Matemáticas''.



Trataré de dar un pequeño esbozo del método: Allí los docentes estimulan y confían en sus alumnos. Ambos tienen actitudes positivas hacia las matemáticas. Los padres acompañan los razonamientos matemáticos en la familia y los alumnos los resuelven en la escuela. Gran diferencia con nuestro país donde sólo un 30% de las familias acompañan a los alumnos en sus aprendizajes.



El método apunta a disminuir la cantidad de contenidos y la aplicación práctica tiene un "Currículo en Espiral''. Ello consiste en reforzar los conocimientos previos con lo nuevo, permitiendo así, el aprendizaje y la contextualización como un todo. Retoman lo aprendido y le dan sentido en un contexto nuevo generando un aprendizaje. El método contiene lo que se denomina "Modalidad de Barras'' es decir distintos tipos de modelado con diferentes enfoques y características. Tiene en común desarrollar el pensamiento lateral y creativo del alumno. Una de las más de 10 estrategias del plan de estudio en matemáticas aplica el denominado "Aprendizaje CPA'' (Concreto, pictórico y abstracto) 1- Usa material concreto, palpable real y cercano al alumno. 2- Invita a crear una representación gráfica de las relaciones entre contenidos o procesos matemáticos. 3- Enlaza este proceso con la formulaciones abstractas.



Otro aspecto interesante, es la resolución de "actuar'' el problema usando diagrama, prueba error, escribiendo reflexiones matemáticas. El método será adaptable a nuestra realidad. Para aprender matemáticas de forma fácil, es necesario líderes fuertes en las escuelas a fin de que faciliten el aprendizaje. San Juan con este accionar hace homenaje al gran visionario Domingo F Sarmiento quien decía "La educación, es el arma para cambiar el mundo''.