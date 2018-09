La Feria del Libro, un lugar adecuado, con muchos faltantes.

Durante tres días, una bella plaza Caucetera como es la "11 de Septiembre'', del Barrio Huarpes y el Salón Cultural "Samuel Goransky'', fueron sede de la "Primera Feria del Libro y del Autor Sanjuanino''. A un primer día de gran despliegue escolar, con chicos de todas las edades caracterizados como personajes de cuentos clásicos y populares, se sumaron algunas interesantes actividades. Pero en orden a ser prácticos y aconsejar para su continuidad en el tiempo, he de decir que a las desprolijidades y nervios propios de la primera vez, se ha sumado la falta de patrocinadores para esta muestra que tiene que involucrar - estimo -, a toda la Ciudad de Caucete.



Esa plaza, para futuras ediciones debe contar con una carpa destinada a los actos y presentaciones que fueron varias y de muy diversa índole, entre las que destacaron José Miguel Páez y su libro "Colección de Servilletas'', Jacqueline Barraza y su obra "No es el amor el que mata'', "Corazón cuyano'', de Adriana Albernez, entre otros, con la presencia de varios autores importantes y valiosos que no han lucido sus mejores galas dado, que los espacios no brindaron la posibilidad de reunirlos en una sala donde poder realizar actividades con ingreso del público sentado.



La cartelería y señalización es tarea para la próxima. Los puestos de exposiciones artesanales no pueden estar en piso de tierra, sin amparo de comodidades para exhibir el producto de las manos artesanas. El brillo de los escritores cauceteros tendrá que estar coordinado para lograr un éxito genuino. Es, tal cual decimos, una experiencia piloto, en la que se ha trabajado mucho a pulmón, pero los equipos tienen que empezar a tomarle el gusto, los vecinos apoyar esta muestra y participar, los comerciantes brindar en cuanto mejoren los tiempos económicos más activamente y el municipio estar atento a todas las necesidades - por pequeñas que sean -, de higiene, de sanitarios, carpas, tarimas, escenarios, señalización y folletería. Han faltado muchas cosas, especialmente los escritores del departamento, dado que hubo ausencias quizás por carencia de comunicación con muchos de ellos. Una Feria del Libro debe invertir de verdad en una puesta de excelencia y aquí ha sido un convidado de piedra entre la ausencia de bibliotecas populares muy importantes y los necesarios espacios de plástica.



Destaco la garra, el tesón y el duro esfuerzo de Miriam M. Fonseca y Andrea Aballay, verdaderos motores de esta muestra. Sin embargo deseo que para futuras ediciones sea el municipio en pleno quien se ocupe para instalar la Feria. En cuanto a nuestra participación institucional, SADE San Juan hizo entrega allí del premio "Antonio de la Torre'', "Revelación Autoral'' al joven escritor caucetero de 24 años, Oscar Bernal Albernez por su libro "Promesas escritas'' y la entrega de la Antología Diamantes que se sorteó entre los presentes. Mucho en el balance ha sido bueno, como premiar con libros donde se imprimieron los trabajos de los certámenes infanto - juveniles 2017 - 2018, a través de la Antología correspondiente y los premios en dinero y menciones entregados como fruto de un certamen literario que acompañó a la Feria; pero hay que capitalizar estas cosas para lograr un mayor despliegue y mejores resultados en los años que vendrán atendiendo algunas de las aristas mencionadas de modo que Caucete internalice la existencia de esta nueva posibilidad de conocer culturalmente los valores enormes que posee.