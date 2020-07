El sanjuanino Dante "Colorado" Rodríguez en una de sus brillantes actuaciones.



La máxima emoción del fútbol es el gol. En el boxeo es el nocaut. A los grandes noqueadores de la historia quiero referirme. La inquietud me la transmitió José Luis Carbajal, quien me alcanzó una edición especial de la revista "El Gráfico" de hace unos años, dedicada a los hombres que hicieron de su pegada un show. Una pelea, habiendo un noqueador sobre el ring, nunca se puede dar por terminada. Aquellos formidables pegadores eran capaces de definir "con una sola mano", lo que a otros les lleva diez o doce rounds. "El noqueador pega y basta", dice "Tito" Lectoure, el legendario dueño del Luna Park, quien hablando del misterio de los noqueadores arranca diciendo que "son muchos y muy variados. Hubo medianos tremendos allá por la década de 1950. Pedro Cobas, Rafael Merentino, Atilio Caraune, Eduardo Lausse. Y los medio medianos de los '60, Emilio Alé Alí, Dante Rodríguez, Horacio Saldaño, Ramón La Cruz. Esta mención del sanjuanino Dante Rodríguez, el "Colorado", llenó de satisfacción a quienes siguieron de cerca la campaña de Rodríguez y sus espectaculares actuaciones. Sigue Lectoure "de los que nos visitaron, surge con nitidez un especialista en el gancho de izquierda al hígado, el gran Sandy Saddler, que aplastó a Prada, Olivieri y Flores. Metía el gancho y se daba vuelta buscando el rincón neutral, sabiendo que empezaba la cuenta. Admiro y admiré a Ray Sugar Robinson, Rocky Marciano, Joe Louis, Mike Tyson y Muhammad Alí. Pero a la hora de emocionarme me quedo con los nuestros. Las noches de los Thompson, Lausse, Monzón, Galíndez, Merentino, Roldán, Saldaño, pasaron por el Luna Park y lograron estremecer los cimientos del estadio". Distingue entre el noqueador explosivo y aquel que demuele poco a poco a los adversarios. Una tortura. Entre los primeros, Lectoure ubica a Lausse, Saldaño, Roldán, La Cruz y Alé Alí, como Tyson o Julio César Chávez. En cambio Monzón, Merentino, Bonavena, Galíndez, Gatica y Thompson, eran a su juicio, demoledores. En esta apretada referencia, vamos a recurrir a la estadística contenida en aquella edición de "El Gráfico", y nos encontraremos con algunas sorpresas. Los 10 máximos noqueadores de la historia, son: Archie Moore, 129 K.0, Young Stribling, 126, Sugar Ray Robinson, 110, Sandy Saddler, 103, entre otros menos conocidos. Pero uno que no ha sido mencionado y que fue un gran pegador, es Pascualito Pérez, el mendocino campeón mundial de los pesos mosca en la década de 1950. Entre los campeones mundiales argentinos y sus nocaut, figura primero, con 91 peleas y 56 nocauts, promediando un 62% de eficacia. El semicompleto Miguel Angel Cuello, con muchas menos peleas, 22, tiene, sin embargo, un alto porcentaje de K.O: 19. El gran Carlos Monzón tiene 101 peleas y 61 nocauts. Pedro Décima tiene también un porcentaje interesante, con 29 peleas y 18 nocauts. Otros casos notables son Horacio Acavallo, Ubaldo Sacco, Víctor Galíndez, Hugo Corro, Miguel Ángel Castellini y Juan Martín "Látigo" Coggi. La mejor serie de nocauts seguidos la tienen, con 18 cada uno, Pascual Pérez, Abel Laudonio y Carlos Cañete. Hay mucho más, pero los noqueadores son así, de golpe debemos dar por terminada la nota. Es inapelable, pero nos queda la esperanza de que nos den la revancha en una próxima entrega.

Por Orlando Navarro

Periodista