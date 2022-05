La herramienta "Look and Talk" ya está disponible para las pantallas inteligentes Nest Hub Max. Google anunció una nueva función para activar su asistente virtual. Se trata de Look and Talk que significa "mirar y hablar".



Esta opción permitirá al usuario interactuar tan solo hablando y mirando a la pantalla de los dispositivos inteligentes Nest Hub Max. No hará falta decir "Ok, Google" cada vez que se le quiera dar una instrucción o hacer un pedido al Asistente.



Esta herramienta, que se anunció durante el evento anual de desarrolladores de la compañía (Google I/O), ya está disponible en Estados Unidos para el gadget Nest mencionado anteriormente. Una vez que se active esta opción, el usuario podrá mirar la pantalla y solicitar lo que necesite.



Así por ejemplo, al ingresar a una habitación, el usuario podrá simplemente mirar a su Nest Hub Max y solicitarle que le recuerde una cita programada o que busque algún tipo de dato. Todo esto sin tener que anteponer el famoso "Ok, Google".



Según Google, el cambio apunta a que las conversaciones con el sistema sean cada vez más naturales.



Por otra parte, con miras a cuidar la seguridad y privacidad, la compañía aclaró que el video de estas interacciones realizadas con el Asistente se procesan completamente en el dispositivo, por lo cual, los datos no se comparten con Google ni con nadie más.



RECONOCIMIENTO DE VOZ

Se mejoró el sistema para que el Asistente sea capaz de entender comandos simples o frases rápidas como "encender la luz" o "poner la alarma" con tan solo escucharlos y, también en este caso, sin que el usuario deba anteponer la frase "Ok, Google". Es decir que bastará con que el usuario diga estas oraciones, sin siquiera mirar al Hub y el sistema realizará la acción solicitada.



A la hora de hablar, es habitual hacer pausas o expresiones de duda como "um" u otras interjecciones que indican que el usuario está tomándose un tiempo para finalizar su frase, o encontrar la palabra correcta. Entre humanos esto es fácil de procesar y entender pero no es tan sencillo para los sistemas de inteligencia artificial. La novedad es que, gracias a los nuevos desarrollos implementados, ahora el Asistente de Google será capaz de comprender esas pausas y expresiones de duda en el discurso.



DETRÁS DE ESCENA

En el encuentro de I/O se explicó que para desarrollar esta función se requirió un gran avance en materia de inteligencia artificial. Explicaron que se necesitan seis modelos de aprendizaje automático para procesar más de 100 señales de la cámara y el micrófono, como proximidad, orientación de la cabeza, dirección de la mirada, movimiento de los labios, reconocimiento del contexto y clasificación de intenciones.



Todo eso ocurre en tiempo real para que el dispositivo sea capaz de captar, reconocer al usuario y luego proceder a responder a sus solicitudes.



Otro punto interesante es que el año pasado se integró Real Tone, una herramienta que permite reconocer mejor los diferentes tonos de piel de los usuarios.

Por Redacción DIARIO DE CUYO