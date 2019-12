Ícono del cine mundial y taquillera por excelencia. Escenas épicas y un cartel de fama eterna.

Por Sandra Alaniz

No malgastes tu tiempo, es la sustancia de la que está hecha la vida..., reza la frase en un madero a la entrada de "TARA", la emblemática plantación de los O'Hara, en una de las primeras escenas de "Lo que el viento se llevó"; para muchos la mejor película de todos los tiempos y, a dinero de hoy, la que más recaudó. En la historia, que fuera estrenada un 15 de diciembre de 1939 en el Gran Teatro Loew's de Georgia, Atlanta, basada en el libro de la periodista Margaret Mitchell, premio Pulitzer de 1936, narra una historia de amor en el drama de la guerra civil norteamericana. La adaptación original tenía una duración de 6 horas, pero finalmente se redujo a 4 horas. Nominado en 13 rubros, obtuvo 10 estatuillas doradas, siendo el primer film en el sistema Tecnicolor en obtener el Oscar. Los protagónicos principales fueron para Clark Gable (Rett Butler) quien le ganó la pulseada a Errol Flynn y Gary Cooper, y Vivien Leigh (Scarlett O'Hara), quien dejó en el camino a Bette Davis, Lana Turner y Katharine Hepburn, previo a un casting de más de 1.000 mujeres. La acción transcurre entre 1861 y 1865, durante la guerra entre los estados del Norte (La Unión o los abolicionistas de la esclavitud) y los del sur (La Confederación o los secesionistas, en principio 7 estados que eran esclavistas), flagelo que se cobró más de 700.000 vidas. Los territorios sureños eran grandes plantaciones de algodón donde la población de esclavos en algunos llegaba al 50 por ciento. Este largometraje es considerado más que un relato un documento histórico de aquella guerra, que con la victoria de los norteños logra abolir la esclavitud, pero no termina con los problemas de discriminación en Estados Unidos. Basta repasar algunos hechos. Finalizada la guerra, el presidente Abraham Lincoln es asesinado por un activista sudista. Acto seguido arriba como embajador argentino, Domingo Faustino Sarmiento, quien escribe en español "La infancia y educación de Abraham Lincoln''. Durante la filmación se despidió al director George Cukor por su condición homosexual. También se criticó la elección de la protagonista femenina (Vivien Leigh), por ser de nacionalidad inglesa. Al momento del estreno, no se invitó a la actriz Hattie McDaniel (afroamericana), quien de igual manera asistió camuflada en las últimas filas. Paradójicamente, tiempo después, será la primera actriz de color en ganar un Oscar (mejor actriz de reparto) y la Academia no le permitirá su ingreso a la ceremonia.



En los últimos años, el revisionismo ha caído sobre "Lo que el viento se llevó'' por la forma en que se trató allí la esclavitud. Sin embargo, se ha visto que el racismo en los Estados Unidos no nació con esta producción. Ha estado antes, durante y después de "Lo que el viento se llevó''. Hollywood desde 1910 no se ha jugado mucho sobre este tema urticante, Mitchel tan solo escribió una novela basada en los relatos con los que creció en su Georgia natal, muchos de tinte romántico, tarea que le demandó más de 10 años. Esta acción revisionista y la aparición de Netflix (hay quienes creen que si no está en esta plataforma no existe), han conspirado para que se priven a muchas generaciones de una verdadera Obra del Séptimo Arte, y que sean ellas mismas las encargadas de sacar sus propias conclusiones.