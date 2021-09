Al salir de allí atravesaron la Galilea; Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará". Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: "¿De qué hablaban en el camino?" Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: "El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos" (Mc 9,30-37).



El domingo pasado dejamos a Jesús con el grupo de los discípulos a los pies del monte Hermón, en el extremo norte de Palestina. Hoy lo encontramos a su regreso, atravesando la Galilea, en dirección al lago Tiberíades. Marcos subraya que quería hacerlo de incógnita, porque estaba instruyendo a sus discípulos sobre algo muy íntimo y reservado. En efecto, les anunciaba por segunda vez su muerte y resurrección. Sin embargo, a diferencia del primer anuncio, ahora añade una referencia que deja perplejo a su círculo íntimo: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres". Aquí, la forma pasiva del verbo "entregar", supone que el sujeto agente de la entrega es Dios Padre. Es el Padre quien "entrega" a su propio Hijo a los hombres para salvar al hombre. Así, el evangelista Marcos nos introduce en el misterio de la Pasión. El texto de la primera lectura de hoy, extraído del Libro de la Sabiduría, lo anticipa proféticamente: "Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo socorrerá" (Sab 2,19-20). Y el socorro llegó cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos. Marcos hace notar que los discípulos no entendían las palabras del Maestro y temían interrogarlo sobre ese tema.



Antes le habían escuchado decir que si alguien deseaba ser su discípulo, debía ir detrás de él cargando la cruz (cf. Mc 8,34). Ahora, estas palabras que hablan de "entregarse", les parece algo excesivo. Dirían entre sí: "mejor no tocar ese tema". La escena sucesiva sugiere dos puntos más de reflexión: corregir la mentalidad de la competitividad (Mc 9,33-34), y aprender a servir en vez de mandar (Mc 9,35-37).



Llegando a casa, Jesús les interroga: "¿Sobre qué discutían por el camino?". Ellos no responden. Es el silencio de quienes se sienten culpables. Habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Jesús es un buen pedagogo. No interviene inmediatamente. Espera el momento oportuno para combatir la ideología de la primacía en sus discípulos. La mentalidad de la competencia y del prestigio, que caracterizaba a la sociedad del Imperio Romano, se estaba infiltrando en la pequeña comunidad naciente. He aquí el contraste: el Mesías Siervo sufriente habla de dolor y resurrección, y ellos se enfrentan entre sí, respecto a quién es el más importante. Jesús busca "bajar", y ellos "subir". Él busca ser "ministro" que sirve en humildad, y ellos "maestros" mareados de soberbia. En uno de los escritos de san Francisco de Asís, llamado "Saludo a las virtudes", en forma de canto, el Pobre de Asís predica sobre las virtudes y los vicios. Llama "Reina" a la sabiduría, "Señoras" a la caridad y al desapego, y "Hermanas" a la simplicidad, la humildad y la obediencia. He aquí el texto: "Salve, reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana la santa pura simplicidad. Señora santa pobreza, el Señor te salve con tu hermana la santa humildad. Señora santa caridad, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia". Luego enseña que hay que se debe priorizar el servicio por sobre el mandar. "Tomando en sus brazos a un niño dijo: Si alguien quiere ser el primero, debe hacerse el último y el servidor de todos". Escribía Charles de Foucauld en 1897: "Jesús ha ocupado con constancia y cuidado el último lugar. Quiere instruirnos que la estima de los hombres no son nada, no valen nada". Lo podemos complementar con el pensamiento del Pobre de Asís: "Soy tan sólo lo que soy ante Dios". La lógica de la pequeñez nos permite atravesar la puerta de la eternidad. Lo expresaba así el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno: "Agranda la puerta Padre porque no puedo pasar; la hiciste para los niños y he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad; vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar".