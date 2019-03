La educación es la única herramienta para lograr un pleno desarrollo del potencial humano. Es aquella capaz de acortarla la brecha y acceso a un entorno que favorezca e impulse su pleno desarrollo personal. Es difícil hablar de educación en este escenario donde ella está devaluada y carente de ser una "Política de Estado" para el Gobierno Nacional. No se está cumpliendo con la Ley Nacional de Educación Número 26.206 -art. 3- que expresa: La educación es una prioridad nacional y se constituye en Política de Estado. Hoy el cambio, la innovación en las escuelas y las prácticas educativas tienen extenso tratamiento en diferentes investigaciones sobre distintas teorías de aprendizaje. El punto está en que el rol que cumple el docente en el aula y sus prácticas que allí se desarrollan pueda enfocarse de otra manera. Una teoría aplicada en diferentes países es la denominada "Escuela Inteligente" que me pareció importante aunque todo es discutible a la mirada educativa. Fue creada por David Perkins (Académico fundador del proyecto Zero de la Universidad de Harvard). Este autor las define como aquella escuela que están informada, que es dinámica y reflexiva. Para ello se necesitan características como aprender para comprender que es aprender y modificar los procesos cognitivos y metodológicos hacia un proceso de aprendizaje que apunte al pensamiento creativo. También plantea metas como: 1- Retención del conocimiento, comprensión y utilización del mismo. Propone la transformación del aula cultural o conocimiento, en aula de pensamiento. La primera reflexión de esta teoría es qué enseñar, cuándo se enseña, qué se valora y qué se deja de valorar. Es un cambio de mentalidad potenciando el pensamiento. Su autor afirma "Conocer no es sólo saber datos, es ser capaz de trabajar con la intuición, la percepción y la investigación. Es conseguir que los alumnos sean capaces de adquirir habilidades y competencias. En San Juan se aplica el Plan Provincial basado en capacidades y competencias. El buen desempeño según esta teoría es 1-Identificar el tema (cuál es el tema) 2- Establecer metas de comprensión (qué hay de especial en este tema que queremos que comprenda) 3- Desempeño de la comprensión (qué haría para comprender) 4- Evaluación continua (cómo sabemos qué comprenden, qué hemos dejado de lado, cuando se enseña y se valora). Para ello, se necesita un aprendizaje reflexivo, escuela donde predomine el pensamiento y no lo memorístico. Un verdadero marco pedagógico donde el aprendizaje gire en torno al pensamiento y donde los alumnos aprendan reflexionando sobre lo que aprenden.

La escuela inteligente, según su autor, nace porque hay un gran déficit de rendimiento y atención en el aula. Esta deficiencia se relaciona directamente con la retención, comprensión y el uso activo del conocimiento. Su aplicación insta al aprendizaje cooperativo. También especifica el rol que cumple en el aula la inteligencia socializada para ello, es dar una mirada al trabajo en grupo. No es necesario dar un currículo especial al alumno lento o rápido. El aprendizaje reflexivo es el único que funciona para que todos los alumnos se sientan respetados, con alta autoestima y motivados. También se pone énfasis en poder comprometer a los padres, docentes y comunidad educativa. Es necesario que el docente analice diferentes teorías de aprendizaje pero sí el protagonista principal debe ser el alumno y los colaboradores más potentes los padres.





Por Yolanda Quiroga Especialista en Educación.