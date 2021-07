José Luis Carbajal (autor de la nota) junto a Gerardo Weathein, presidente del Comité Olímpico Argentino en el aeropuerto de Frankfurt (Alemania Occidental en esos años), en tránsito hacia Rusia.



El deporte, con el tiempo, alcanzó la categoría de fenómeno social y no solo como juego o entrenamiento sino como un derecho que tiene la sociedad, ya que sirve a la salud, al desarrollo de la personalidad, la amistad y confraternidad entre hombres y los pueblos, ayudando al mantenimiento de la paz. Tal es el punto que, por medio de la educación física, entró a formar parte del sistema educativo, implantándose como materia obligatoria en las escuelas modernas.



De la mano del Barón Pierre de Cubertin en Atenas 1986, se inauguran los primeros juegos modernos. El objetivo de la carta olímpica era reunir cada cuatro años a los mejores deportistas de planeta.

SIN DISCRIMINACIÓN

Los juegos olímpicos, lugar donde se encuentran deportistas de elite sin ningún tipo de discriminación, reflejan el desarrollo del ser humano en las disciplinas más importantes confirmadas por la experiencia internacional. Sólo en football y boxeo no van los deportistas más representativos. Para llegar a participar en los juegos, estos deben pasar por un camino de marcas mínimas y torneos preolímpicos donde juegan un papel preponderante el reloj, el metro y el kilo, donde el deportista debe superarse de manera permanente.



En los deportes de equipo estos parámetros no se pueden medir, pero por carácter transitivo, se dan los mismos resultados, aunque hay gente que no le gusta porque dicen que lo pasado fue mejor.

Delegación de Afganistán desfila en la inauguración de los Juegos Olímpicos Moscú 1980. Foto del diario español AS del día 20 de julio de 1980.

La experiencia histórica de los Juegos Moscú "80

Quiero contar una experiencia personal. Por mi actividad en clubes y federaciones de boxeo y ciclismo, en 1978 recibí una invitación del Comité Olímpico de Moscú "80 para presenciar los juego, ofreciéndome un combo completo y accesible económicamente que me daba la oportunidad de hacer posible el sueño de mi vida y ver a los máximos exponentes del deporte. Tenía la oportunidad de ser el primer sanjuanino en presenciar los juegos como espectador. Anteriormente, el Lilo Giménez en Helsinki 1952 y Fernando Giménez, en Munich 1974, fueron pero a competir en ciclismo representando a la Argentina. Así que embalado en el tema decidí aceptar la invitación pensando que la geopolítica no intervendría más en estos juegos inigualables que solo fueron suprimidos por las dos guerras mundiales y manchados de sangre por los terroristas que asesinaron a parte de la delegación israelí en Munich 1974. Pero faltando unos meses, Estados Unidos decidió no participar en los juegos y por consiguiente, la mayoría de los países latinoamericanos con gobiernos de facto, junto a algún otro se sumaron al boicot. Los juegos quedaron heridos y participaron solo 86 países, en 21 deportes con 2.500 árbitros y jueces de todas partes del mundo.



Ya estaba embalado y junto a mi amigo Carlos Montealegre seguimos para adelante a pesar de saber que no veríamos a los grandes atletas de EEUU y también el riesgo que esto representaba. La manzana de la discordia fue el país Afganistán, que paradójicamente presentó toda la delegación en la ceremonia inaugural.



El sentido común y el progreso social, deportivo y cultural hizo que se fueran aumentando los países, las disciplinas y por supuesto los deportistas y espectadores de todo el planeta. Después de Moscú "80 primó la experiencia para que nunca más hayan actitudes que no fuesen únicamente deportiva.

Los nuevos juegos

El 20 de este mes le toca inaugurar los jugos a la ciudad de Tokio. La pandemia de covid 19 puso una nube de sombra al evento más importante creado por el hombre. Seguramente deportistas y espectadores no tuvieron las tradicionales preparaciones. Pero como siempre veremos récords olímpicos y mundiales que seguramente cientos de millones, gracias a la TV, gozaremos a pleno. Posiblemente veamos superar las inauguraciones anteriores, que son un clásico. A partir de 1980 no hubo problemas de importancia, por el contrario se afianzo la idea de que estas juntas deportivas ayudan y sirven para un fin fundamental que es la paz.



Gracias Tokio, te deseamos unos juegos exitosos y como dijo el poeta Joan Manuel Serrat, "Caminante no hay camino, se hace camino al andar''.

Por José Luis Carbajal

DNI 6.774.360