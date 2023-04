Un informe de la OCDE toma los resultados de la inteligencia artificial en su evolución desde 2016 hasta el lanzamiento de ChatGPT y deja una pregunta que puede transformar profundamente la educación: ¿qué habilidades y conocimientos debería enfatizar la educación escolar si se espera que la IA supere a los humanos en tareas de alfabetización y aritmética?



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado un informe que analiza las capacidades de la inteligencia artificial (IA) en pruebas de alfabetización y aritmética de adultos. El estudio se enmarca en el proyecto "AI and the Future of Skills". El informe muestra cómo han evolucionado las capacidades de la IA desde una evaluación piloto en 2016 hasta mediados de 2022, poco antes del lanzamiento de ChatGPT. Evaluar las capacidades de la IA en estas habilidades es indicativo del impacto potencial de la IA en el trabajo y la vida, ya que son habilidades relevantes en la mayoría de los contextos sociales y situaciones laborales.



Los expertos que participaron en el estudio tomaron como base las preguntas del "Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos" (PIAAC, por sus siglas en inglés). Como se detalla más abajo, en los resultados clave, la IA pudo responder alrededor del 80% de las preguntas de alfabetización y resolver alrededor de dos tercios de la prueba de aritmética. Sin embargo, los resultados del informe sugieren que es poco probable que la IA reemplace a los humanos en habilidades que requieren conocimiento general y se expresan en lenguaje e imágenes, ya que la extracción de modelos formales de tareas en estas áreas ha recibido menos atención en la investigación.



Resultados clave del estudio

*- La IA tiene la capacidad de responder alrededor del 80% de las preguntas de alfabetización de PIAAC, incluyendo la mayoría de las preguntas fáciles y muchas de las preguntas más difíciles.

*- La IA puede resolver alrededor de dos tercios de la prueba de aritmética, pero existe desacuerdo sobre cómo se evaluó su desempeño. Algunos imaginaron soluciones estrechas de IA para preguntas de aritmética separadas, mientras que otros consideraron sistemas generales que pueden razonar matemáticamente y procesar todo tipo de preguntas de aritmética similares a las de PIAAC. Esto condujo a evaluaciones divergentes, con los últimos expertos otorgando calificaciones más bajas que los primeros.

*- Desde 2016, ha habido una mejora considerable en las capacidades de alfabetización de la IA, con un aumento del 25% en la tasa de éxito esperada en la prueba de alfabetización. Esto se debe a los avances tecnológicos en el procesamiento del lenguaje natural, especialmente a través de modelos pre-entrenados como GPT.

*- Es poco probable que las capacidades de aritmética de la IA hayan cambiado mucho entre 2016 y 2021. La automatización de las matemáticas formales es fácil, pero la extracción de modelos formales de tareas que requieren conocimiento general y se expresan en lenguaje e imágenes ha recibido menos atención de investigación.

*- Los expertos creen que para 2026 la IA podrá resolver todas las pruebas de alfabetización y aritmética, gracias a los avances tecnológicos y la gran inversión e investigación en PNL.

El informe de la OCDE señala que el avance de la inteligencia artificial en alfabetización y aritmética podría tener implicaciones importantes para el empleo y la educación. La mayoría de los trabajadores utilizan estas habilidades diariamente en el trabajo, pero no han mejorado en la mayoría de los países en las últimas décadas.



La IA está desarrollando rápidamente estas habilidades y podría afectar el trabajo de los trabajadores con competencias comparables o inferiores a las de las computadoras. Los países no pueden proporcionar las habilidades necesarias para superar a la IA, por lo que la educación podría enfocarse en enseñar a los estudiantes a utilizar sistemas de inteligencia artificial de manera efectiva.

Por Agencia Reuters