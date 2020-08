Por la sequía que vive nuestra provincia, los expertos aconsejan suspender las veranadas.



Hace días que en este diario se publicó una nota que abordó el tema de las veranadas, una actividad antiquísima. Durante este tiempo los pastores chilenos llegan a los valles interandinos o altoandinos. En estos puntos se desarrollan pasturas, que son aprovechadas para alimentar su ganado menor y elaborar queso, que a posterior es comercializado en Chile. Estos "crianceros" provienen de "los pueblos situados al Oeste de los cordones del límite internacional". Sistemáticamente realizan esta actividad por la falta de pastos en su propio territorio ya que dejan de crecer naturalmente. Por este "uso" se pagan impuestos, pero a consecuencia de la tremenda sequía que vive nuestra provincia la que se prevé se prolongará en el tiempo, los expertos aconsejan suspenderla, medida que es acertada.



El tema de las veranadas fue estudiado "in situ" por el profesor Mariano Gambier, y a posterior publicado. Contiene cantidad de datos y conclusiones de sumo interés y utilidad. Por ejemplo, relata que estos pastores en muchos casos tienen doble nacionalidad (argentina-chilena), son ellos los que mejor conocen la zona, baquianos expertos, en tanto en nuestra zona andina escasean. Al gozar de esta "particular" doble nacionalidad no tienen problemas legales con las autoridades de ambos estados. Esta situación lesiona nuestra soberanía territorial. El profesor Gambier apunta: "Esto es así porque los pasos son muy numerosos y los controles insuficientes, por lo que gozan de los beneficios de la burocracia y de la pobreza de recursos de los países". Además de estas investigaciones, con sus respectivas interpretaciones, existen también antecedentes o datos históricos, que enriquecen o consolidan lo dicho. Por ejemplo, en la década del 30 el historiador Ignacio Delgado realizó una prolija compilación que tituló "Recopilación Histórica de los Antecedentes de la Cuestión de Límites de San Juan con Mendoza", pero que también incluye documentos sobre temas limítrofes con Chile y demás provincias adyacentes. Por ejemplo, sobre el tema en cuestión transcribe una nota oficial de la época a la gobernación de don Domingo F. Sarmiento que expresa: "El impuesto de peaje e invernada", San Juan, 28 de septiembre de 1863. Necesitándose para resolver en el presente caso lo que sea justicia, además de la vista fiscal que precede, un conocimiento fundado en actos exactos y caracterizados, nómbrase en comisión Fiscal Gral. de Estado al Contador Gral. de Provincia y al Comisario de Guerra para que en el término de un día informen relativamente a las sumas producidas por los ramos de peaje e invernada, desde enero del corriente año hasta la fecha, y sobre las causales que han motivado el menos que el rematador de esos derechos expresa haber experimentado. Firmado Sarmiento-Ruperto Godoy-Valentín Videla. Igualmente el historiador Nicanor Larraín aporta información: "Durante la 2¦ administración de Manuel José Gómez (1873-1874) el derecho de pastaje fue rematado en San Juan, y cuando el comprador quiso ejercer sus derechos, él y sus peones fueron reducidos a prisión y llevados por una partida militar a San Felipe de Aconcagua, lo que importaba un nuevo avance del que no se hizo reclamación alguna al respecto, que yo sepa hasta hoy".

Por Prof. Edmundo Jorge Delgado

Magister en Historia