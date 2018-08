"El impacto de la industria 4.0 sobre el empleo demanda competencias técnicas y prácticas de carácter no rutinario y creativo.''

La aplicación de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el ambiente educativo, ha dado lugar al resurgimiento de nuevos espacios para el desarrollo de la misión del docente en las instituciones educativas. La rapidez con que se producen estos cambios, tanto en la esfera científica y tecnológica obligan a realizar diferentes y permanentes esfuerzos de adaptación. No podemos negar que el escenario donde se construye y circula el saber es internet, autopista de información. Dentro de este escenario se realizaron las "Jornadas de Tecnologías Educativas'' organizadas por la Universidad Católica de Cuyo a través del "Centro Tecnológico'', verdadera fiesta tecnológica. En esta ocasión, disertaron la Lic. Liliana Carmona, Silvia Berrino y el Prof. Gastón Molina, director del Centro sobre Innovación Educativa en la Educación. Cabe destacar en esta ocasión, la presencia de la Lic. Edith Schmidtke, de "Festo'' y la presidenta de la Cámara Argentina de impresora 3D.



Los temas abordados fueron atrapantes como la representante de "Festo'', empresa que se dedica a la automatización, fabrica y comercializa componentes para la industria. Ella abordó el tema Industria 4.0 y el impacto en la educación expresando: "El impacto de la industria 4.0 sobre el empleo demanda competencias técnicas y prácticas de carácter no rutinario y creativo. Por consiguiente, conforme a los robots se automaticen más y más tareas cotidianas, el trabajo humano dependerá de las habilidades para aplicar el conocimientos en nuevos contextos, con el fin de desempeñar tareas no cotidianas y en colaboración con otros (trabajo en equipo, teletrabajo). En el sistema educativo, la industria 4.0 piensa que el conocimiento no es suficiente. El razonamiento y el conocimiento, necesitan estar vinculados con el mundo real a través de proyectos reales. Se apunta a las competencias que tienen que ver con el esfuerzo, la cultura del trabajo desde el talento. Las competencias se basan en conocimientos, habilidades y actitudes de las personas y su apertura al cambio en un mundo globalizado''.



Por su parte la Lic. Presti se refirió a la innovación 3D en las aulas. "Este es un grupo de tecnologías de fabricación aditiva que mediante diferentes capas se crea un objeto tridimensional. Esta metodología permite optimizar el proceso de diseño, adelantando el lanzamiento del producto al mercado. Realizan piezas o moldes de forma compleja, que no podrían fabricarse con tecnologías tradicionales. Con ellas, los docentes deben crear necesidades, despertar interés, fomentar la creatividad y el trabajo colaborativo para formar los nuevos recursos humanos del futuro y saber innovar''.



Ante lo expresado por la Lic. Presti, deducimos que se puede llevar a la práctica con pequeños desafíos de trabajo por proyectos multidisciplinarios a resolver mediante la técnica 3D. Conocemos que Costa Rica, ocupa el segundo lugar después de Chile, entre los países de América latina y el Caribe y el número 54 en la lista de índice mundial de innovación 2017. Estos datos nos invitan a reflexionar por qué la innovación es el transporte al futuro y la revolución 4.0 es una acción que se expande aceleradamente hacia nuevas oportunidades en todos los ámbitos. Ella, no viene a cambiar lo que somos, sino lo que hacemos. El objetivo del ser humano, es siempre innovar, crear, progresar continuamente. En consecuencia, somos los que orquestamos a la tecnología.