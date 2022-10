Ucrania lleva mucho tiempo combinando su profusa gratitud por la ayuda armamentística occidental con la exigencia de una mayor entrega de suministros, y más sofisticados.



En poco más de un mes, la guerra en Ucrania ha pasado bruscamente de ser una agotadora batalla de artillería, en gran parte estática, que se esperaba que durara hasta el invierno, a un conflicto de rápida escalada y de múltiples niveles que h¦a desafiado las estrategias de Estados Unidos, Ucrania y Rusia.



El lanzamiento por parte de Rusia de ataques masivos contra infraestructuras civiles en casi una docena de ciudades ucranianas alejadas del frente provocó conmoción e indignación. Los ataques, que el Secretario de Estado Antony Blinken describió como "oleada tras oleada de misiles", golpearon "patios de recreo de niños y parques públicos", dejaron al menos 14 muertos y casi 100 heridos, y cortaron la electricidad y el agua en gran parte del país.



"Al lanzar ataques con misiles contra civiles que duermen en sus casas o que se abalanzan sobre los niños que van a las escuelas, Rusia ha demostrado una vez más que es un Estado terrorista que debe ser disuadido de la forma más enérgica posible", dijo el embajador ucraniano ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, en la apertura de una sesión de la Asamblea General programada antes del asalto para promover la condena mundial de Moscú.



PUNTOS DE INFLEXIÓN

Los funcionarios estadounidenses siguen expresando su cautela ante los movimientos precipitados. "Los puntos de inflexión en la guerra suelen ser puntos de peligro", dijo un alto funcionario de la administración Biden, uno de los varios funcionarios estadounidenses y ucranianos que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones políticas.



Los líderes rusos han citado su propio punto de inflexión. Viktor Bondarev, jefe del comité de asuntos exteriores de la cámara alta del parlamento ruso, escribió en un post de Telegram que los ataques eran el comienzo de "una nueva fase" de lo que el Kremlin llama su "operación militar especial" en Ucrania, con más acciones "resueltas" por venir.



La destrucción del puente que une Crimea con Rusia, cuya responsabilidad sólo ha sido reivindicada indirectamente por Ucrania, se produjo después de una serie de avances ucranianos que animaron a Kiev y a sus partidarios occidentales. En una sorpresiva contraofensiva iniciada a principios de septiembre, las fuerzas ucranianas recuperaron más de 1.000 millas cuadradas de territorio ocupado por Rusia en el noreste, a lo que siguieron otros avances en el sur.



CRÍTICAS A PUTIN

Las victorias ucranianas, junto con los persistentes informes sobre soldados rusos mal equipados y con poca moral que huyeron de la embestida, abandonando el equipo y dejando atrás a sus muertos, provocaron críticas públicas a la conducción de la guerra desde dentro de Rusia, incluso por parte de algunos altos asesores de Putin. A los pocos días, Putin había pedido la movilización militar de hasta 300.000 civiles para reforzar sus debilitadas fuerzas. La humillación se vio agravada por una implementación caótica y la huida de cientos de miles de hombres en edad militar a través de las fronteras vecinas.



En lo que se interpretó ampliamente como una referencia a las armas nucleares, Putin amenazó con utilizar "todos los medios disponibles" para defender el territorio ocupado por Rusia, incluso mientras se movía para anexionar cuatro regiones ucranianas.



"UN CALLEJÓN SIN SALIDA"

Rose Gottemoeller, ex alta funcionaria del Departamento de Estado para asuntos de control de armas y no proliferación, y ex vicesecretaria general de la OTAN, dijo: "El uso de armas nucleares es un callejón sin salida. Muestra el fracaso final de la política (de Putin) si de alguna manera se le arrincona", dijo Gottemoeller.



Con los ataques del lunes dentro de Ucrania, Putin intentaba claramente recuperar la iniciativa, pero también reforzar la imagen de una estrategia y un liderazgo unificados.



Por su parte, Ucrania lleva mucho tiempo combinando su profusa gratitud por la ayuda armamentística occidental con la exigencia de una mayor entrega de suministros, y más sofisticados. La contraofensiva sobre el terreno trajo consigo peticiones de carros de combate para entrar en el territorio disputado, que Estados Unidos y sus aliados se han mostrado reacios a enviar. Esta semana, Kiev concedió una nueva urgencia a los sofisticados sistemas de defensa aérea.



Las súplicas de Ucrania encontraron apoyo en sectores de Washington tras los ataques del lunes, con altos cargos demócratas, en particular, exigiendo que el presidente Joe Biden se mueva más rápido para suministrar a Ucrania. "Estoy horrorizado por la depravada y desesperada escalada de Rusia contra la infraestructura civil en toda Ucrania, incluida Kiev", dijo en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez.



Ucrania, sin duda, ha actuado mejor y ha sido más agresiva recientemente, y Putin está sintiendo el calor en el campo de batalla, en casa y en el extranjero.

Centro gasístico

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso ayer jueves a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, crear un "centro gasístico" en Turquía para exportar gas a Europa. El suministro de gas ruso a la Unión Europea (UE) está perturbado a raíz de las sanciones del bloque contra Moscú y de las averías en el gasoducto Nord Stream. Putin elogió a Turquía, que resultó ser "actualmente el itinerario más seguro para suministrar".



"Tercera guerra mundial"

Por otra parte, Alexander Venediktov, el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo, citado por la agencia TASS, que si Ucrania es admitida en la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos, el conflicto escalará hasta desembocar en la Tercera Guerra Mundial.



Avance ruso

Las tropas de Moscú también consiguieron algunos avances este jueves. Las fuerzas prorrusas afirmaron haber tomado el control de los pueblos de Opytne e Ivangrad, justo al sur de Bajmut. Las tropas ucranianas dijeron esta semana a la AFP cerca de esa línea del frente que seguían siendo superadas por la artillería rusa en ese lugar.



Fuerte advertencia de Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que "No queremos una guerra mundial", escribió el líder europeo en un tuit, quien aclaró: "Estamos dándole ayuda a Ucrania para resistir en su suelo, nunca para atacar a Rusia. Vladimir Putin debe detener esta guerra y respetar la integridad territorial de Ucrania".



Inflación que complica

La inflación fue persistente en septiembre en Estados Unidos, a pesar de las ya fuertes medidas tomadas para frenarla, complicando la tarea del presidente Joe Biden quien admitió la posibilidad de una recesión. Poco después de conocido el índice, la Bolsa de Valores de Nueva York abrió a la baja, frente a los temores de un endurecimiento monetario aún más marcado por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto complica incluso la ayuda a Ucrania.

Por Karen DeYoung

ASHINGTON POST