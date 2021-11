"Pasados los comicios, el mercado mirará el resultado de las elecciones y los planes del gobierno en torno al acuerdo con el FMI", agregó.







El Gobierno nacional busca avanzar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos 45.000 millones de dólares, en medio de una economía con alta inflación y fuerte déficit fiscal, lo que crea presiones cambiarias y desinterés inversor, lo que se refleja en los altos niveles del riesgo país.



*-Base monetaria: "En la semana previa a las elecciones muy probablemente se verá más toma de coberturas, con una brecha récord, bonos que se ajustan por inflación y dólar oficial cada vez mas demandado, mientras que sus pares en dólares vienen en caída", estimó Roberto Geretto, economista de Fundcorp. Agregó que "tampoco ayuda la monetización del déficit, donde el banco central financió al Tesoro por 335.000 millones pesos en octubre, siendo más de un 10% de la base monetaria".

*-Reservas: "De cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, continúan las expectativas respecto a lo que ocurrirá con el dólar y, en este contexto, el banco central (BCRA) continúa desprendiéndose de las reservas en su afán de contener el tipo de cambio", dijo Rava Bursátil.

*-Consenso político: "Los inversores esperan conocer los resultados de los comicios, y sobre todas las reacciones políticas que disparen", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. Agregó que "ello se debe a que para alcanzar un acuerdo con el FMI, y avanzar con la corrección de los desequilibrios económicos, resulta indispensable generar un ámbito de consenso político que otorgue respaldo a dicha implementación, y aún no queda claro si las principales fuerzas políticas lograrán alcanzarlo a fin de evitar mayores daños y una eventual crisis".

*-Tipo de cambio: "Con una brecha superior al 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, la experiencia demuestra que no se puede crecer y, que es clave de cara a las negociaciones con el FMI, es que no se pueden acumular reservas. Las reservas del BCRA van a seguir cayendo y se van a ubicar a fin de año cerca de los 3.000 millones de dólares. Un nivel muy crítico", dijo el economista Rodrigo Alvarez.

*-Acuerdo con el FMI: "Si el gobierno apuesta a posponer el acuerdo con el FMI más allá de marzo dejaría al BCRA en una situación con muy pocas reservas netas y presiones cambiarias aún mayores que las actuales en el mercado oficial", dijo la consultora Delphos Investment. Agregó que "por ello nuestro escenario principal apunta al cierre del acuerdo entre enero y febrero de 2022. Sin embargo, en este escenario el BCRA podría tener un drenaje de alrededor del 4.300 millones de dólares hasta marzo de 2022, lo que implicará necesariamente una aceleración del ritmo devaluatorio".

*-Acciones y bonos: "Ante el nerviosismo político, las golpeadas acciones y bonos locales exhiben en general llamativos vaivenes en sus cotizaciones, a favor y en contra según las jornadas", dijo VatNet Research y añadió que "los bonos parecen descontar en sus cotizaciones la posibilidad de eventos de incumplimiento en el futuro y las acciones han caído a la cuarta parte de lo que valían en el año 2018".

*-Tasas de interés: "Las expectativas de un posible salto en tipo de cambio se aceleraron, con los dólares financieros hace varios días por encima de los 200 pesos. Hay muchos ruidos de fondo: una emisión monetaria creciente y un nivel de tasas de interés que afecta mucho", señaló Matías Roig de Portfolio Personal Inversiones.

Por Walter Bianchi y Hernán Nessi

Agencia Reuters