Analistas opinaron sobre el futuro de la economía de Argentina en la última semana del año mientras que el país busca llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar una deuda de unos 45.000 millones de dólares.



El mercado espera señales locales firmes tras el rechazo parlamentario al presupuesto 2022 y un demorado plan económico "plurianual", en medio de presiones cambiarias, falta de reservas del banco central (BCRA), alta inflación y un fuerte déficit fiscal. Los mercados de monedas, acciones, bonos y granos argentinos permanecerán cerrados el viernes por ser víspera de "Año Nuevo".



*-Nerviosismo: "Esta será una semana corta y de menor actividad en los mercados, donde los inversores seguirán esperando señales de avances en el acuerdo con el FMI. Probablemente recién a principios de enero se tengan más novedades, donde mientras más se acerque marzo sin acuerdo más aumentará el nerviosismo", dijo Roberto Geretto, economista de Fundcorp.

*-Equilibrar cuentas: "Los compromisos del primer trimestre del año entrante dejan al país en la cuerda floja, especulando con un posible acuerdo rápido con esa entidad (FMI) y el ingreso de las exportaciones de la cosecha fina, sin reservas líquidas propias", dijo la consultora VatNet Research. "Si no se toman rápidas medidas consensuadas y razonadas para equilibrar las cuentas de un Estado quebrado y aumentar la productividad general, la realidad económica se va a encargar de hacerlo de manera abrupta más pronto que tarde", agregó.

*- Un 2022 desafiante: el rebote post pandemia ya ocurrió y muy posiblemente el abordaje de los desequilibrios existentes implique afrontar ciertos costos. Además, los limitantes económicos impedirán continuar profundizando la heterogeneidad nominal, por lo que esperamos que dichas variables se muevan conjuntamente en el rango del 50%", estimó la consultora Delphos Investment.

*-Reservas: "Las dudas rigen en torno a la capacidad de las reservas debido a que este pago (realizado el 22 de diciembre al FMI) genera un desenvolvimiento de dólares y aún hay que afrontar futuros pagos. Además, otro tema destacado en relación con lo anterior es el acuerdo con FMI sobre la deuda, ya que el público inversor que continúa con la compra de activos relacionados como apuesta a un acuerdo favorable", señaló Ayelen Romero de Rava Bursátil.

*-Exportaciones: "En una economía cuasi cerrada y con cepo (cambiario), las exportaciones volverán a constituirse en casi la única fuente de ingresos de divisas para abastecer las distintas demandas de dólares. Es que se espera que las otras fuentes potenciales alternativas sigan en niveles insignificantes en una economía que tiene cuasi cerrado el acceso a los mercados globales de crédito a tasas razonables y el clima regulatorio no fomenta los flujos de ingresos de capitales", señaló la consultora ABECEB.

Agregó que "no se descarta que ingrese algún recurso fresco en el marco de la firma del acuerdo con el FMI con el fin de fortalecer las reservas (quizá algo así como lo pagado por DEGs en 2021) pero no será una lluvia de dólares que alteren esencialmente la dinámica esperada del mercado cambiario".

*-Alza en la industria: El índice de Producción Industrial realizado por la consultora Osvaldo Ferreres en noviembre, reportó un alza de 8% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando una expansión de 12,8% para los once meses transcurridos del 2021. A su vez, la medición desestacionalizada registró una suba de 0,3% respecto de octubre.