La noche del sábado Irán atacó a Israel con drones y misiles que fueron neutralizados por sistemas antimisiles denominados "Cúpula de hierro". El conflicto aumenta la tensión en el mundo.



Irán trata de contener las posibles consecuencias por su ataque con cientos de drones y misiles contra Israel con una ofensiva diplomática y a la vez advertencias a Washington y Tel Aviv. El ataque sin precedentes del sábado contra Israel tenía como objetivo restablecer la disuasión del país, estuvo dirigido a blancos militares y se repetirá si Tel Aviv lleva a cabo nuevas acciones como el bombardeo del consulado iraní en Damasco.



Ese es el mensaje que el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, ha transmitido a sus homólogos de Rusia, Catar, India, Malta, Egipto, Arabia Saudí, Siria, Turquía, Alemania y la Unión Europea con los que ha hablado desde el ataque.



El jefe de la diplomacia iraní aseguró que "si el régimen israelí quiere continuar sus aventuras, la respuesta será recíproca, inmediata y amplia", de acuerdo con un comunicado de Exteriores. En una conversación con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el iraní afirmó que su país no ha tenido "más remedio que tomar represalias" contra Israel dada la inacción de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad tras el ataque de Damasco.



Mensaje iraní

En esa línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Naser Kananí, insistió en que el ataque fue "necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares" para crear "capacidad de disuasión". "Irán no busca aumentar la tensión en la región", dijo Kananí en una rueda de prensa en Teherán.



Un mensaje que ya lanzó el representante iraní Saeed Iravani ante el Consejo de Seguridad: su país -dijo- "no tiene intención de entrar en conflicto con Estados Unidos en la región" y ha demostrado "compromiso con la paz, además de contención".



Horas antes de esa declaración, líderes iraníes como Abdolahian o el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohamad Hosein Baqerí, advirtieron a Estados Unidos que Irán atacará sus bases en la región si apoya una respuesta israelí.



Ecos en Argentina

Tras el categórico apoyo de la administración de Javier Milei a Israel en el marco de los ataques que recibió de Irán con misiles y drones, el Gobierno aumentó la seguridad en las fronteras, anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni.



Por otra parte, Adorni dijo que el Presidente recibió al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien agradeció al Gobierno "por su rotunda condena a Irán". Sela añadió: "Vine para expresar el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del presidente de Israel, Isaac Herzog, al presidente Javier Milei". "También para dar información diplomática sobre el ataque de Irán a Israel, la mayoría fue con misiles, de los cuales 90 fueron interceptados por los sistemas de defensa. Por primera vez Irán intentó atacar a Israel desde su territorio. Estuvo haciéndolo por varios años mediante sus proxis y organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamás, y las milicias en Siria e Irak.



El error de Irán que no debe cometer Israel

Es fácil dejarse deslumbrar por el modo en que los israelíes, los norteamericanos y otros aliados militares derribaron prácticamente todos y cada uno de los drones y misiles lanzados por Irán contra Israel el sábado por la noche.



Esa sería una lectura peligrosamente equivocada de lo que acaba de pasar, y un garrafal error geopolítico de Occidente y del mundo en general. Lo que tiene que haber ahora es una masiva y sostenida iniciativa global para aislar a Irán de querer repetir sus aventura. En realidad, ningún país había atacado directamente a Israel desde hace 33 años, cuando el Irak de Saddam Hussein les lanzó sus misiles Scud.



De todos modos y en última instancia, lo ocurrido el sábado representa un impulso significativo para lo que se llama "Red de Inclusión en Medio Oriente", -integrada por los países más abiertos y conectados de la región, como Jordania, Arabia Saudita, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Israel y los aliados de la OTAN- y un verdadero revés para la Red de Resistencia -los sistemas cerrados y autocráticos representados por Irán, Hamás, Hezbollah, los hutíes yemenitas y las milicias chiítas de Irán en Irak- y también para Rusia.



Los aliados de Irán

En los últimos 45 años, los enemigos de Israel se acostumbraron a lanzar operaciones clandestinas por grupos como Hamás o el Hezbollah libanés, respaldados por Teherán. Arabia Saudita y sus aliados acusan a Irán de armar y entrenar a los hutíes. La coalición también los acusa de ataques a buques comerciales en el mar Rojo utilizando embarcaciones cargadas de explosivos.



El mundo en peligro

El escenario global está en peligro con la invasión de Rusia a Ucrania y el mismo deseo por parte de China sobre Taiwán. Esta escalada de violencia daría como resultado una escalofriante guerra mundial. Por eso que Irán no quiere avanzar en más ataques e Israel no respondió a esos bombardeos del fin de semana. Mientras, la tensión mundial no cesa.



Muertos en Gaza

El número total de muertos en la Franja de Gaza desde el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre llega ya a 33.797 tras sumarse otros 68 fallecidos por bombardeos israelíes en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

Por Jaime León

Agencia EFE - Thomas L. Friedman

The New York Times - Agencias Reuters, AP, AFP, DPA