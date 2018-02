La jerarquización del docente es hoy un tema fundamental de investigación que reviste al educador del verdadero carácter con el que debe orientar su profesión. En lo particular y al respecto, desde el año 2004 he dedicado más de una década, desde el ámbito del nivel secundario, a indagar acerca de los "factores que jerarquizan al docente de nivel secundario como profesional de la educación". Pero para ello debo aclarar que el aditamento docente, propio del enseñante, hace referencia desde su jerarquización a todos los profesores que han alcanzado el grado académico de su formación y especialidad en los profesorados de no menos de 4 años, cursando simultáneamente a su especialización todas las materias pedagógicas que lo acreditan como tal. Por ello es que no todos los docentes son profesores ni tampoco aquellos técnicos o profesionales que se capacitaron o formaron para el nivel superior alcanzando una formación docente postitulada y que tuvo una extensión de uno o dos años.



El presente tema objeto de investigación, se refirió a la búsqueda de puntos de referencia en el ámbito educativo que jerarquicen al docente como profesional de la educación. Para ello se estudiaron distintos factores que operan para la jerarquización del docente en nuestro sistema educativo, donde la tarea y figura del profesor asume un carácter relevante. Para evaluar la incidencia de los mismos se tuvieron en cuenta: 1- La formación y el perfeccionamiento docente, 2- La legislación educacional para la carrera docente y 3- Las prácticas pedagógicas.



La investigación finalizada en 2017, impulsada desde la Universidad Nacional de Cuyo, buscó establecer pautas que promuevan la jerarquización del docente tomando en consideración los componentes que intervienen en la formación profesional del educador, buscando criterios normativos para su clasificación y calificación profesional en el ámbito de su incumbencia para la carrera docente y destacando la didáctica propia del profesor diferenciada del resto de los docentes para disponer en sus prácticas pedagógicas. La misma tomó en cuenta, en su indagación, aspectos que vincularon la jerarquización del docente en los tiempos contemporáneos (últimas dos décadas) de la realidad educativa local tomando como campo los colegios secundarios: Centro Polivalente de Arte, Dr. Diego de Salinas y el CENS Rivadavia, para su proyección nacional. La formación en los profesorados, el régimen legal vigente en materia educativa y el ejercicio pedagógico garantizan que los vínculos educativos en la comunidad educativa resten importancia o diferencias entre sus componentes fortaleciendo así el campo de los valores y sosteniendo un ámbito propicio para el ejercicio profesional de la educación a la altura de la calidad educativa, objetivo tan ansiado y anhelado por pedagogos e investigadores del área.



Los resultados obtenidos fueron trascendentes pues se confirmó que la titulación alcanzada en los profesorados, los saberes adquiridos y las prácticas pedagógicas son los argumentos más fuertes para profesionalizar al profesor.



La investigación dio respuestas a los interrogantes de nuestra realidad educacional lográndose así importantes notas características que formalizan la profesionalidad de la educación en la etapa educativa del nivel medio de nuestra escuela secundaria, con proyección a todos los niveles educativos y que hacen del profesor un profesional más atento a formalizar un consejo profesional que regule su ejercicio profesional, objetivo tan ansiado para lograr una calidad educativa a la altura del conocimiento y la investigación de todas las áreas de formación y temáticas respectivas.