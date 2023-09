El maltrato a los animales se pone de manifiesto tanto en las tradicionales corridas de toros, como en peleas de perros, riñas de gallos, carreras de perros galgos, tiro a los pájaros o exterminios diversos sólo por ganar unos pesos.



Respuesta del gran Jorge Luis Borges cuando se le pregunto: "Señor Borges, ¿qué opina de la tauromaquia? y ¿cuál es su concepto sobre la figura del torero?". Borges contestó: "La tauromaquia es una de las formas vigentes de la barbarie... y en cuanto a la figura del torero, creo que es esencialmente un hombre que con todo un aparato nacional de estrategias, enfrentamientos, armas, estocadas practicadas, clases y mucho estudio predeterminado, se mide frente a un animal pasmado por la sorpresa, por la ansiedad; un animal que no tiene otro recurso que los reflejos de su instinto primario. Bajo esa disparidad medir el valor de los toreros, la valentía verdadera no soporta desniveles tan abusivos. Por eso para mí los toreros no son valientes, sino más bien bufones, los bufones de la valentía".



Totalmente de acuerdo con estos conceptos del gran Borges. El fenómeno del maltrato a los animales, en todas sus formas, en todo el mundo con Argentina y San Juan incluida, está vinculada a la falta de verdaderas políticas de Estado en protección, cuidado y respeto al medio ambiente en donde los animales no son cosas, sino sujetos a derechos.



Si hay leyes, no las hacen cumplir, y si faltan no las legislan, para promover castigos más severos para el humano. Sabemos que también priman otros intereses y el económico es uno de los más fuertes.



Para poner en práctica el maltrato hacia los animales estas prácticas se disfrazan con justificativos como el de la tradición, el turismo, la identidad. Como que es parte de nuestra identidad y muchas otras cosas más. El asunto es que se hace sufrir a los animales, hasta llegar a asesinarlos en prácticas como las corridas de toros, peleas de perros, riñas de gallos, carreras de perros galgos, tiro a los pájaros o exterminios diversos sólo por ganar unos pesos.



Y si no los exterminamos nosotros, los gobiernos se están encargando de hacerlo permitiendo la contaminación de mares y océanos. Es de corrompidos no reconocer los derechos de los animales. Ellos son parte de un planeta, que cada día agoniza más, y nosotros debemos respetarlos y saber convivir porque en la Tierra hay espacio para todos. Respetemos a los animales porque ellos son nuestros amigos y, en definitiva, también nos proporcionan vida.

Por Leopoldo Mazuelos Corts

