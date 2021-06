Grabado que muestra como algunas epidemias como la del cólera afectó a San Juan.

Juan Antonio Quiroga Furque nació el 13 de junio de 1851 en San Juan. Primer Intendente del Departamento Sarmiento. Socio fundador del Club Social en 1888 se casó el 4 de agosto de 1877 con Doña Adela Balaguer, dama fundadora de la Cruz Roja de San Juan. Falleció en nuestra provincia a los 78 años, el 32 de marzo de 1929. En el libro autobiográfico denominado "Recuerdos de Juan Antonio Quiroga Año 1867 a 1920'', el cual iremos desarrollando, nos cuenta sobre la epidemia de cólera en el departamento de Pocito. "Después de haber servido como miembro de la Junta Municipal del Pocito algunos años, en 1886 fui nombrado por este Departamento Presidente de dicha Junta.; al recibirme hice hacer una liquidación general de cuentas de las administraciones anteriores y abrí nuevos libros, cuyos trabajos los realicé con el contador Don Idelfonso Carrizo. Entró ese año al Pocito el cólera

morbo epidemia que me tocó combatir con la mayor energía, hasta hacerlo desaparecer del Departamento''. "El Dr. Alejandro Albarracín hombre inteligente y preparado, era Presidente del Consejo de Higiene de la Provincia y yo procedía a atacar la epidemia de acuerdo con sus disposiciones. Establecí casa de aislamiento, para los que venían de Mendoza de donde nos vino el contagio, y lazareto para los atacados, de los cuales fallecieron algunos, no obstante de ser atendidos por el médico Rab y un practicante, contingente que el Dr. Albarracín me proporcionó. Establecí atendiendo personalmente una línea telefónica hasta Villa Aberastáin, desde mi finca situada en el 1¦ Cuartel, donde instalé una central para comunicarnos por mi línea, con la ciudad, todo con el fin de que se comunicase inmediatamente todas las novedades que ocurriesen.

CORDÓN SANITARIO

Puse cordón sanitario armado, desde el cerro de la Rinconada hasta la zanja, (canal de Zavalla) y hacía llevar a la casa de aislamiento, a todos los que venían de Mendoza. Con el asentimiento del Dr. Albarracín, tuve que quemar el cadáver de un individuo junto con el rancho donde se había asilado, situado al costado Norte de la Villa Aberastáin, después de haberlo atendido con el médico y remedios. Había llegado el individual rancho con el cólera, en estado grave. Después que murió no pude conseguir carrero para conducirlo al cementerio, por lo que tuve que resolver quemarlo previa consulta con el Dr. Albarracín.'' En el libro de Partidas de Defunciones del Registro Civil de la Provincia de San Juan correspondiente al Departamento Pocito corrobora los dichos de Quiroga. Los fallecimientos fueron 14, de personas de distinta edad, sexo y procedencia. A citar (*): "En el departamento del Pocito a las seis de la tarde del día trese de Enero, de mil ochocientos ochenta y siete, ante mi Don Antonio Moyano encargado del Rejistro Civil compareció un ajente de policía de esta Subdelegación donde avisó de encontrarse muerto un individuo en un rancho que se encontraba solo serca de la Villa de este departamento y según datos del médico del departamento señor Rab, dijo que habiéndolo visto

para resetar preguntole por su nombre y que le dijo llamarse Fidel Correa, como de treinta y dos años de

edad y había muerto del cólera. En esta virtud levanto la presente acta que firmo''.



(*) Cita textual con la forma de escribir en esa época.



Por el Lic. Ricardo Sánchez Alonso

Miembro de Número del Centro de Genealogía y

Heráldica de San Juan; de la Asociación Belgraniana

de San Juan y Asociación Civil para la Conservación

y Defensa del Patrimonio Sanjuanino