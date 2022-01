De izquierda a derecha: Panchi Salas, Negro Daher, Cosme Yañez y Carlos Muñoz



La historia cultural registra que en el año 1979 se presentó en el anfiteatro Buenaventura Luna la escenificación de la misa criolla y el nacimiento de Jesús, de la autoría y dirección artística de Cosme Norberto Yáñez, junto al conjunto folclórico que integraba denominado, "Los de Jáchal". La unión de la producción musical de la misa criolla creada por los ilustres Ariel Ramírez y Félix Luna, y la puesta en acto de una interpretación escénica del nacimiento de Jesús, hecha por el artista Cosme Yáñez fue en lo que consistió este hito de la cultura.



La historia transcurrida

Por el año de su alumbramiento cultural y la historia transcurrida desde entonces la visión del análisis se abre a reflexionar en pos de una revalorización de aquella producción, ya que puso en valor ceremonias religiosas del cristianismo en clave de música popular. Muy diferente a lo que vemos por estos días donde socialmente la natividad de Jesús está dominada por el acontecimiento comercial más que por la devoción genuinamente convencida sobre el nacimiento más apasionante de la historia mundial.



Año 1979, religiosidad jachallera y Papá Noel

Que en aquel año 1979 haya nacido la escenificación de la misa criolla en Jáchal, habla no sólo de la genialidad de un artista como Cosme Yáñez, y Los de Jáchal, sino que, a la vez, habla de un pueblo compenetrado y comprometido de modo fidedigno con las exigencias de la extraordinaria responsabilidad de saber y sentir acerca del significado de la vida de Jesús. Es evidente que hay una crisis de sensibilidad religiosa en la modernidad. Un parámetro objetivo de la crisis de la sensibilidad religiosa se expresa en la preferencia que tiene en nuestros días el estereotipo dominante del Papá Noel, que aparece asociado a la compulsión de comprar regalos. Ese hecho general de la compulsión comercial parece justificarse socialmente en sí mismo, pues, la estadística económica, lo presenta en números que reflejan en cuanto y en qué medida se ha movido la actividad económica.



Cosme Yáñez y su Misa Criolla

En este caso Cosme Yáñez y su Misa Criolla, vino a fundar un nuevo sentido social de significación uniendo el hecho universal del nacimiento de Jesús, con los instrumentos, letras y ritmos de la música del mestizaje latinoamericano, haciendo habitar en su precioso contenido, al alma de todas las razas. Se alejo así de repeticiones foráneas y artificiales globalizaciones culturales, y, en base a una creación auténtica, se acercó a la significancia certera de Jesús, brindando a lo social un puente cultural adecuado para adentrarse y ponerle el alma al mensaje y la vivencia religiosa. En Jáchal durante muchos años fue crucial para el pueblo el concurrir al Anfiteatro Buenaventura Luna a vivir o revivir la navidad, mediante un espectáculo variado de letras, melodías, instrumentos musicales, actores, actrices, ballets, en el marco de la Misa Criolla y el Canto Milenario.

Escenificación artística religiosa en clave criolla

Dentro de esa curva de la crisis que no arranca ahora, sino, que es un síntoma prolongado y decadente de la modernidad mundial, adviene la creación de la escenificación artística religiosa en clave criolla, que se llevo a cabo en el año 1979, por el poeta Cosme Yáñez y Los de Jáchal. Y fue fiel a la tradición aristotélica, en el sentido que enseña esta escuela, a saber, qué es el poeta el que funda el sentido espiritual de las esencias y existencias mediante la palabra cultural.

Todo hecho en Jáchal

Y era todo hecho en Jáchal, ya que ni siquiera la gran metrópolis de Bs As. , era a menester recurrir para que aportara sus estrellas, pues, el gran vate, hizo del canto milenario criollo una creación por sí misma , es decir, una empresa comunitaria propia acometida entre artistas locales y pueblo autóctono, para decir presente en lo universal cultural desde lo singular de la creación artística religiosa. En suma, frente a una modernidad malamente liquida, bien vale que Jáchal y otros pueblos retomen el sendero apasionante por la construcción y embellecimiento de la vida colectiva espiritual, como en este caso, asumiendo el valor universal del mensaje de Jesús como ocurre con la célebre escenificación aludida.

IMPACTO DE LAS FIESTAS

Es motivo de análisis en los gobiernos por el impacto que pueda tener en la inflación las fiestas de fin de año, debido a la mayor expansión de la base monetaria en circulación. Ríos de tinta se escriben sobre ello para determinar luego como se contiene esa expansión monetaria para que no influya en la inflación. Otro vector objetivo es que antes por las pantallas de televisión y medios de comunicación afines, dominaban las producciones que se centraban en el nacimiento de Jesús, pero, ya desde hace largos años, ello viene en decadencia, pues, hay una dispersión de contenidos con diversidad de planteos, donde se observa la prioridad excesiva del thriller del cine más que una invitación a la serena y profunda apreciación del hecho formidable del nacimiento del Señor.



Otro parámetro impersonal de comparación es que en el mundo la actividad deportiva de las grandes ligas replicadas por todos los medios actuales de comunicación, no se restringe prácticamente, y discurre con una normalidad de fechas o desarrollos que terminan captando de modo fundamental la atención social, y, con ello distrayendo de la ineludible meditación y necesidad de cultivo del sentimiento del hecho extraordinario del nacimiento divino. Así es como vienen pasando los lustros y las décadas y periódicamente se observa que se repite este escenario de la religiosidad, de la celebración navideña donde con cada vez más se agudizan los sentidos con una real ausencia de la vivencia social de Jesús.

Por Dr. Mario Alfredo Luna

Abogado, ex secretario de Gobierno en Jáchal, ex concejal, Pte. Concejo Deliberante de Jáchal.

Fabián Alberto Núñez

Profesor Enseñanza Primaria, Pro-secretario Escuela de Comercio Eusebio Dojorti (secundaria), ex delegado de Áreas de Fronteras del Gobierno Provincial.