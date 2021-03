Una comisión asesora de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso un enfoque unitario para la salud y un sistema de alerta de riesgos global frente a futuras pandemias ya que las barreras contra la del coronavirus han fracasado. Impulsar sistemas paneuropeos de control de enfermedades y un consejo global de salud, aumentar la inversión e incorporar a los grupos vulnerables son algunas iniciativas lanzadas por la Comisión Paneuropea sobre Salud y Desarrollo Sostenible en una declaración previa al informe final que se publicará en septiembre. El documento insta a abordar las condiciones que permitieron a la pandemia de covid-19 "infligir un daño sin precedentes en vidas y economías", asumiendo el fracaso global para contenerla. "Las barreras montadas globalmente frente a una pandemia de este tipo no han funcionado. Lo primero es aceptar que el sistema ha fracasado", declara el español Rafael Bengoa, ex director de Sistemas de Salud de la OMS, uno de los miembros de la comisión, que incluye a científicos, economistas y ex jefes de Estado y Gobierno. Bengoa define la declaración como "planteamiento para después de la tormenta" pero que pide actuar ya y resalta que "si seguimos sólo atacando el corto plazo, no estamos aprendiendo nada de cara al futuro".

La OMS reconoce la interdependencia entre salud humana, animal y medioambiental.

Una vida, una salud

El grupo, presidido por el ex primer ministro italiano Mario Monti habla de repensar las prioridades políticas y de incorporar el concepto de "onehealth" (una vida, una salud), que reconoce la interdependencia entre salud humana, animal y medioambiental. Se trata de un concepto "clave", explica el ex consejero vasco de Sanidad, recordando que en los últimos 30 años ha habido un salto sistemático del mundo animal al humano, origen de varias pandemias. Partiendo de ese concepto, la comisión defiende crear un panel intergubernamental sobre amenazas para la salud, un aumento de la inversión que posibilite sistemas de alerta temprana y mejore la respuesta y un sistema paneuropeo de control de enfermedades que desarrolle y coopere con las estructuras existentes.



Las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberían incorporar ese enfoque en sus sistemas de análisis y mitigación de riesgos, sostiene el grupo.

Un consejo de salud global

La comisión considera fundamental crear a nivel de G-20 un Consejo de Salud Global que tome como modelo el Consejo de Estabilidad Financiera nacido tras la crisis financiera de 2008 y que podría identificar fallos en la provisión de bienes públicos y organizar el apoyo de la comunidad internacional para solucionarlos. Entre las iniciativas propuestas figura también promover un potencial tratado pandémico internacional, que vincule a los países a estar listos para futuras pandemias. También la importancia de crear barreras para impedir que virus ingreses a los distintos países (algo que ya se está haciendo en Argentina, EEUU, Brasil, entre otros que no pertenecen a la comunidad europea).



El informe final no tendrá carácter vinculante, pero servirá de base en las próximas discusiones en el comité regional y en la asamblea mundial de la OMS, así como en otros foros internacionales, explica Bengoa. El ex director de Sistemas de Salud de la OMS apunta no obstante que es imprescindible la creación de un ministerio que agrupe salud animal, medioambiental y humana y que en los presupuestos nacionales se "note" ese enfoque unitario de la salud.

Copenhague - Dinamarca

Agencia EFE - Especial