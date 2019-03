La Quinta Normal fue inaugurada el 4 de septiembre de 1862. Funcionó en lo que es hoy Plaza Laprida y luego en Desamparados.



Don Domingo F. Sarmiento fue un entusiasta de las actividades agrícolas, principalmente de las plantaciones de árboles, esta afirmación se advierte cuando fue gobernador de su provincia y asimismo cuando fue presidente de la nación. La puesta en práctica de la agricultura, cuando asumió el ejecutivo provincial se plasmó con la creación de la Quinta Normal, una de sus obras más notorias y que tiene una penosa vigencia. Fue la segunda escuela de este tipo que se creó en el país, la primera, si bien se fundó en Buenos Aires, durante la gestión de Martín Rodríguez, no tuvo mayor éxito. En un prolijo trabajo histórico heurístico e inédito, el profesor Ignacio Delgado, recopiló todos los decretos, leyes y disposiciones de la gobernación sarmientina. En relación a la institución nombrada expresa uno de los tantos decretos, con fecha 29 de agosto de 1862: "Debiendo tener lugar el jueves 4 del entrante la inauguración de la Quinta Normal de la Provincia, y en el interés de solemnizar debidamente este acto, Decreta, Articulo 1º, Nombrase en Comisión para que en asocio del Director de la Quinta Normal, dirijan la ceremonia de aquel establecimiento, a los ciudadanos D. Francisco Sarmiento. Julián Mazo, D. Santiago Lloveras, D. Anacleto Gil, D. Santiago Cortinas etc. Artículo 2º, La ceremonia tendrá lugar el día mencionado a las 4 de la tarde y asistirá a ella el Gobernador con los empleados del Departamento Tipográfico, de la Inspección General de Policía e Inspección de Agricultura. Artículo 3º, Invitase a los ciudadanos agricultores a asistir al mencionando acto...". Rubricas: Sarmiento, Valentín Videla-Ruperto Godoy. Sarmiento siempre estimulo la fundación de estos establecimientos, esto se advierte también cuando estuvo en Chile y en otros lugares de su patria. La idea era formar una pléyade de profesionales, con un caudal de conocimientos agrícolas, basados en la ciencia. Como dice los historiadores Carmen Peñaloza y Héctor Arias su gran preocupación fue la forestación del país y en especial su tierra, donde los árboles son y serán necesarios.



La Quinta Normal fue inaugurada el 4 de septiembre de 1862, como lo expresa el decreto. La crónica de esta institución señera en el ámbito educativo, transcurrió con varios hechos, algunos buenos, otros no tan buenos. Estuvo situada, en lo que es hoy Plaza Laprida. Años más tarde la Quinta Normal comenzó a funcionar en Desamparados. En 1939 paso a llamarse Escuela Nacional de Fruticultura y Enología, egresando cantidad de enólogos, de excelente preparación, desempeñando un rol sobresaliente en la vitivinicultura, de ahí que fuese declarada patrimonio histórico de la provincia.



Tiene plena validez lo expresado por el mismo Sarmiento cuando fue senador (transcripción de Carmen Peñaloza y Héctor Arias) "La Quinta Normal no pudo triunfar jamás. Todos la persiguieron llevados de ese espíritu de hostilidad que debe haber, pues los hechos no se producen por casualidad durante 20 o 30 años sin una causa generadora...". Estas palabras parecen pronunciadas al presente. Ojalá que los hechos que son de dominio público, no se concreten, sería una pérdida o mutilación irreparable.

Por Edmundo Jorge Delgado

Magister en Historia.