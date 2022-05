La Joven Guardia, liderada por Roque Narvaja, autor de "El extraño del pelo largo".

Como los caminos del sabio y del héroe, los senderos del rock y el beat argentino comienzan igual. Después toman rumbos diferentes, y como el sabio y el héroe, ambos tienen reconocimientos diferentes. Al sabio se lo reconoce en vida, al héroe no siempre. El rock sería sabio, el beat héroe. En 1968 aparece lo que me atrevería a llamar el eslabón que une toda la música pop argentina de la última mitad del siglo pasado hasta ayer nomás. Utilizando Pop aquí como apócope de Popular. "El extraño del pelo largo" es la estación donde están las combinaciones, el punto exacto donde el rock y el beat se encuentran. La raya de agua que dicen que vieron justo donde el Océano Índico y el Pacífico chocan.



Prólogo para terminar de una vez por todas con el existencial dilema que entre otras cosas, nos ha impedido disfrutar y divertirnos con la música. Si te gusta uno, no puede gustarte el otro. Bailamos, nos emocionamos, lloramos, gritamos, opinamos y razonamos escuchando las canciones, pero siempre con la enorme ausencia del otro, sea el sabio o sea el héroe.

LA GRIETA

Mi generación, los baby boomers argentinos, fuimos los primeros en toparnos con esa grieta joven, los que nacimos en el sesenta, a la edad en que se nos forman los surcos cerebrales como para discernir sobre música nos encontrábamos con que si te gustaba el rock no debía ni podía gustarte el beat. Distintos engendros periodísticos marcaban límites perversos con ambas expresiones artísticas. Para unos existía por un lado la música complaciente y por el otro la música comprometida. De un lado los blandos, del otro los duros. Músicos comerciales o artistas trascendentes. Marcando estas estúpidas diferencias podría estar media hora.



Hoy miramos esas viejas publicaciones siendo incapaces de tomarlas en serio, pero en un 1968 sin internet, sin cable, sin celulares, ni TV color había, sin redes sociales ni plataformas, había revistas que tomaban el pulso de los jóvenes periódicamente. Lo cual no era nada saludable. Todavía no se habían inventado los programas musicales juveniles en la tele, muchísimo menos las radios de rock, a decir verdad aún faltaban diez años para que aparezcan las FM's, de manera que la importancia que adquirían esos pasquines se desmesuraba a veces. Después pasó que si bien no mejoraron demasiado los contenidos, afortunadamente fueron pasados por arriba por la vida misma y hoy no son más que un montón de fotos y letras incomprobables tan poco creíbles como los pedidos de paz mundial.

EL CIERRE

"El extraño del pelo largo" es de Roque Narvaja y Masllorens, muy al estilo de los Kinks me atrevo a afirmar. Después ambos compusieron "La extraña de las botas rosas". Entre esos dos simples, vendieron más de 2.000.000 de copias. Fue el comienzo del cierre de la grieta.



La Joven Guardia es un capítulo bien importante en la enciclopedia musical argentina del siglo XX. La cultura rock mucho les debe, porque jamás se los incluye en la lista de los que empezaron con todo el circo que tan entretenidos nos tuvo a todos, dándonos más allá de músicas y looks, asuntos para pensar. Y desde mí, celebro al beat argentino, aunque mi lugar esté en el rock. Más que nada por cronología.

Por Bobby Flores