El Teatro del Bicentenario en nuestra provincia, una muestra del patrimonio cultural que podemos observar a diario.



Hablando de patrimonio cultural, también la ciencia antropológica no brinda un conjunto de ideas que nos permite dilucidar con mayor claridad este concepto que día a día -afortunadamente- toma más vigor, concientizándose a los ciudadanos de su importancia. En esto tiene mucho que ver el accionar de ACODEPAS (Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino), institución que vela permanentemente por el patrimonio local y ha logrado preservar o tutelar numerosos edificios o restos materiales, como así también un recurso natural de mucha importancia para nuestra provincia como es el arbolado público.



Retomando el tema de la antropología, la investigadora catamarqueña Carlota Sempe nos dice: "El patrimonio cultural abarca al conjunto de rasgos culturales materiales (muebles e inmuebles) y otros de carácter intangible conformados por valores e ideologías que dan sentido y significado a las obras y conductas del hombre. Desde una mirada antropológica el patrimonio es una "construcción cultural'', su carga simbólica está relacionada con el valor que una comunidad le otorga a los hechos del pasado y que trasciende más allá del tiempo.

"El patrimonio cultural no está restringido a los restos materiales del pasado, sino que abarca también costumbres, conocimientos, sistemas de significados, habilidades y formas de expresión simbólica que corresponden a esferas diferentes de la cultura''.

Para Bonfil Batalla (1991) "el patrimonio cultural no está restringido a los restos materiales del pasado, sino que abarca también costumbres, conocimientos, sistemas de significados, habilidades y formas de expresión simbólica que corresponden a esferas diferentes de la cultura''. Como vemos el concepto de patrimonio cultural mirado desde la antropología comprende un amplio espectro, en una palabra es la cultura en su totalidad; atributo sólo inmanente al hombre. Otra variable tiene que ver con los rasgos identitarios. La identidad de una comunidad humana queda plasmada en sus obras tangibles y no tangibles, que con el devenir histórico conforman el patrimonio, algo que concierne sólo a las comunidades hacedoras de estas construcciones culturales. Por eso se dice que la globalización no tiene cabida en el tema que tratamos.



Por su parte la investigadora bonaerense María L. Garro, expresa que: "El patrimonio cultural para convertirse en profundamente cierto, refiriéndonos a la pertenencia, debe ser parte de todos, en aquello que los antropólogos llaman "el piso simbólico para que se produzcan los hechos humanos'' y en esto la Historia, como la ciencia de la experiencia, hace su aporte fundamental''. El piso simbólico es la historicidad de aquellos hechos relevantes o señeros, que otorgan identidad y pertenencia y que son el legado que conforma el patrimonio cultural.

Por el Prof. Edmundo Jorge Delgado

Magister en Historia