La autenticidad del edificio responde a que mantiene la originalidad con que fue construido, y ha conservado en el tiempo su diseño original.

Uno de los íconos que identifican a Jáchal es sin dudas la Escuela Normal Superior "Fray Justo Santa María de Oro'', que el año pasado cumpliera 100 años de historia. Se trata de un bastión de la educación pública, no sólo en ese departamento, sino también para el resto de la provincia. Esto es así, porque desde este lugar se formaron maestros que luego sirvieron, no sólo en San Juan, sino en provincias vecinas. Con todo el peso de la historia, no sólo por los años transcurridos, sino por la cantidad y calidad de ciudadanos formados en ese lugar, es que la comunidad norteña, espera para antes de fin de año, que se designe como Monumento Histórico Nacional a este establecimiento educativo, por parte del Congreso Nacional. Esto, debido a que ya tiene despacho de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Y, es uno de los temas previstos a tratarse antes del cierre de sesiones antes de fin de año.



La rectora de la escuela, Mirtha Alida Silva, relata como se gestó el proyecto que surgió por iniciativa de un ex alumno de la escuela, de la promoción 1967. Se trata del exgobernador de la provincia y actual diputado nacional, José Luis Gioja. La escuela tenía previsto hacer el trámite una vez que avanzaran las obras de restauración, para no entorpecer esas tareas. Al celebrarse el centenario de creación, el diputado creyó necesario y oportuno presentar el proyecto de declaratoria. A partir de ese paso que fue a fines de septiembre 2017, lo realizado desde San Juan fue enviar material informativo para fortalecer la propuesta. Al respecto, la institución educativa hizo contribuciones indirectas a través de los Fundamentos de la Ley Provincial 8498/2014 de declaratoria de la Escuela como "Integrante del Patrimonio Cultural y Natural de San Juan'', "Monumento Histórico Provincial'' y "Solar Histórico'' en octubre de 2014. Los sustentos de la ley provincial señalada se elaboraron con la información histórica brindada por la escuela; los detalles técnicos y otros datos histórico - geográficos fueron incorporados por la arquitecta Gema Bazán Robles, a quien le asignaron la misión de producir esos soportes. También se envió al Congreso material tangible e intangible de la escuela. El relevamiento respectivo lo hizo personal de la institución y los mismos fueron auditados y fichados por la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de San Juan. Ese testimonio es necesario por la intervención en el proceso de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de Nación. De esta manera, en la nueva fase, la Escuela hará un tributo directo, por cuanto es la responsable de esos acervos, de su mantenimiento y guarda. Además, ejecutó todas las tareas previas para el fichaje y posterior uso de los resultados. Y es que la escuela participó en la gestión de la ley provincial citada y lo está haciendo para la futura norma nacional. Para ello, un nexo muy importante en todo este proceso con todos los organismos y personas involucradas en la ciudad de San Juan es la profesora Nelly Lucero de Castro, ex alumna, profesora y rectora de la Escuela. A ella se le solicitó desde la escuela hacer los trámites correspondientes por estar radicada en la Ciudad de San Juan. El equipo directivo de la escuela contó con su valiosa colaboración y se trabajó en forma conjunta para cumplir con todos los requisitos exigidos para solicitar la declaración.

Riqueza histórica



La Escuela Normal Superior "Fray Justo Santa María de Oro'' fue fundada el 1 de septiembre de 1917, por decreto del Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Fueron dos casas particulares sus primeras aulas. La construcción del actual edificio fue pedida por un grupo de jachalleros.