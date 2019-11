La personalidad que exhibe hoy la violencia es una respuesta a los estímulos del medio y a la interpretación de los mismos. No siempre es el espacio de convivencia deseado para niños y adolescentes, en ella, se organizan y planifican la influencia curricular y la no curricular, cuyo objetivo es fortalecer y construir valores de convivencia, solidaridad y de diálogo. No podemos desconocer una sociedad deteriorada y violenta que impacta en este lugar tan privilegiado como es el aula. Así, se incrementan los conflictos escolares en una combinación de factores internos y externos al ámbito escolar. Los modos de resolver los conflictos de autoridad en el ámbito educativo se configuran a partir de los dispositivos y las jerarquías institucionales "Necesitamos una escuela donde todos puedan ingresar sin ser discriminados, con los mismos saberes y de la misma manera que cualquier otro niño de su edad. (Construir una buena escuela: herramientas para el director, Silvina Gvirtz, Ivana Zacarías Victoria Abregú).

Las carencias infantiles de afecto, atención, protección son elementos para sentirse muchas veces subestimados por toda la sociedad. Ellos piensan: Si los que debían darnos amor, cariño, protección y seguridad, no me la dieron, entonces, no me considero valioso. Los conflictos escolares son una combinación de factores internos y externos al ámbito educativo. Los docentes perciben una disminución gradual de su autoridad frente a los alumnos y muchos padres y mantienen relaciones tradicionales de superioridad subordinado con la aplicación de controles rígidos sobre la conducta de sus alumnos. Existe hoy una menor obediencia a las normas, límites y reglas, provocando indisciplina por parte de los alumnos y también adultos. Ellos, invaden en muchas ocasiones el espacio educativo con los conflictos familiares sin resolver.



Si no hay límites, no hay valores, tanto en la familia como en la escuela. La convivencia se regula y mejora no sólo a través de un reglamento, sino a partir de prácticas comprometidas de todos los docentes. Especialmente en su trabajo cotidiano, en las aulas y mediante el ejemplo y la conducta personal de los docentes, directivos y supervisores. El respeto y la justicia serán principios normativos siempre presente en las normas. Ellas, regulan la convivencia y debería acordarse, establecerse y en su caso, aplicarse mediante procesos participativos. Los conflictos son multicausales a veces nacidos a causa de un modelo de organización escolar tradicional. Procedimiento muy eficaz de solución, está centrado en la mediación de conflictos. La mediación no se negocia y muchas veces hay ausencia de ella. La autonomía y la participación como principios básicos donde las personas implicadas en el conflicto aportan soluciones de cambio. Respecto a la mediación, negociación son habilidades para el conflicto en el marco escolar y dentro de una pedagogía pacífica se llegue a buenos términos. Estos son principios básicos de una pedagogía pacífica. "Los nuevos paradigmas en resolución de conflictos, trabajan en la conversación junto a la comunicación eficaz, promoviendo diálogos transformativos''. Así, también la eficacia para resolver problemas conflictivos es el trabajo cooperativo y el liderazgo participativo. Ellos se tornan destructivos también en las relaciones interpersonales, porque muchas veces se acumulan malos entendidos. Aún en los adultos lo hacen con sus respuestas agresivas, sin afecto, donde descargan sus conflictos interiores en los demás. Ellos son ejemplo de los niños y jóvenes, quienes necesitan modelos para imitar. La mediación, transforma el conflicto en una oportunidad de potenciar los valores de empatía y la no violencia.



Por Yolanda Quiroga

Especialista en Educación.