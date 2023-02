Por Walter Bianchi y Eliana Raszewski Agencia Reuters

Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en un año en el que país celebrará elecciones presidenciales en medio de un contexto político complejo tanto para el oficialismo como para la oposición.

La fuerte presión inflacionaria, la sangría de reservas que sufre el banco central (BCRA), el alto gasto fiscal y una larga sequía que golpea al sector agroexportador, son los principales temas que preocupan a los inversores.

Recientemente el Gobierno anunció la recompra de deuda externa por más de 1.000 millones de dólares para mejorar la curva de pagos, al tiempo que el banco central (BCRA) modificó tasas de pases pasivos para calmar el mercado del dólar.

* ‘En la semana se aceleró la pérdida de reservas (del BCRA), con ventas por 262 millones de dólares y febrero apunta a una perdida cercana a los 1.000 millones si se mantiene la tendencia, lo que complica el logro de la meta de reservas netas a fines de marzo. Frente a esto, el gobierno podría recurrir a la contratación de un préstamo REPO para fortalecer las reservas‘, estimó Delphos Investment.

Aunque señaló que ‘sin embargo, el balance cambiario cerraría con una caída de reservas brutas de 4.000 millones de dólares este año en nuestro escenario base, con crecientes dificultades en el segundo semestre‘.

* ‘El BCRA sigue con saldo negativo en el mercado de cambios‘, recordó Roberto Geretto, de Fundcorp, y estimó que ‘para atravesar el desierto hasta la liquidación de la cosecha gruesa, lo más probable es que el ajuste lo sufran las importaciones, afectando esto al nivel de actividad y de precios‘.

* ‘Las expectativas electorales y los ruidos políticos podrían complicar más en esta etapa de transición la administración de los múltiples desafíos económicos, más allá de lo cual los operadores podrían seguir miopes a los ’fundamentals’ al sólo apuntar a anticipar los escenarios políticos ante los comicios‘, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

* ‘Un primer síntoma en la calle apuntaría a un recrudecimiento del proceso inflacionario, ante la recuperación de la carne vacuna, las dudas políticas, el comienzo del recalentamiento cambiario y las expectativas resultantes‘, dijo VatNet Financial Research.

‘La oferta monetaria está contenida para los pesos más líquidos, aunque se va abultando la cuenta de pasivos remunerados de la Tesorería y del BCRA. Por lo tanto, estimamos un proceso de estanflación‘, afirmó.

* ‘Pensando en lo que viene, aún no puede descartarse que febrero nos depare una suba de tasa de Leliq (tasa de referencia del BCRA), ante un panorama más que desafiante. Los relevamientos de alta frecuencia indican que la inflación habría acelerado a 6% en enero desde 5,1% en diciembre y 4,9% en noviembre, lo cual recalentaría las expectativas de inflación y podría empujar a la autoridad monetaria a rever su decisión‘, estimó Portfolio Personal Inversiones.

* ‘Ante mayores niveles de inflación el BCRA podría verse forzado a elevar su tasa de referencia para cumplir con otro de los objetivos del acuerdo con el FMI, que es la tendencia hacia una tasa de interés real positiva‘, señaló PwC Argentina.

‘Dicha alza afecta por un lado a la economía real, encareciendo el crédito para el sector privado; mientras que por el lado monetario aumenta los intereses de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria‘, explicó.

* ‘Si vemos las cantidades (de las exportaciones), denota una clara tendencia flat, es decir, Argentina hace casi 20 años que exporta la misma cantidad‘, estimó el analista financiero Salvador Vitelli y señaló que ‘el problema de ello es que lo único que motoriza hoy en día mayor cantidad de dólares en exportaciones son los precios, dependiendo 100% del sector externo‘. * En enero, los préstamos al sector privado en pesos aumentaron 3,6%, valores que se encuentran por debajo de la inflación, consolidando la retracción del crédito al sector privado en términos reales por segundo mes consecutivo, confirmando la tendencia del último trimestre, semestre y año analizados, dijo un informe de First Capital Group. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Eliana Raszewski)