Fachada de la Iglesia de Santo Domingo donde pueden observarse las grietas provocadas por el sismo de 2021

Como lo explicamos en estas mismas páginas de DIARIO DE CUYO con motivo de la inauguración la nueva sede sanmartiniana el 20 de noviembre de 2020, la Orden Dominica se instala en San Juan en el Siglo XVI, siendo una de las primeras órdenes en establecerse, y funda el convento Santo Domingo en el año 1590. Con los tiempos, al establecimiento le anexaron una escuela, donde a fines del Siglo XVIII, entre 1786 y 1788, estudio fray Justo Santa María de Oro y su tío Fray Anselmo Albarracín enseñaba Lógica. El edificio es Monumento Histórico Nacional debido a que la División "Cabot'' del Ejército de los Andes instaló su Cuartel General en el convento en el año 1816, y el general San Martín se alojó en dos oportunidades en una celda cedida por el Prior de los Dominicos. A partir del centenario de la Independencia (1916) esa celda comenzó a ser visitada regularmente por sanjuaninos y foráneos. Por su parte, el preciado aposento, construido con el convento a mediados del siglo XVII, fue declarado también Monumento Histórico. Pero el 18 de enero de 2021, en plena pandemia Covid19, un terremoto de grado 6.4 en la escala de Richter, que no ocasionó victímas personales aunque si la destrucción de viviendas en los departamentos Pocito, Rivadavia y Sarmiento, impactó notablemente en el centro histórico de la Capital. Sin ocasionar problemas en la seguridad de las personas ni en las viviendas o edificios de la zona, si afectó a antiguas construcciones.

Reporte de daños

Una de ellas fue el templo de la iglesia de Santo Domingo donde su fachada mostró fisuras considerables, lo mismo que en algunos gruesos paredones del interior, pero no se observó daño alguno en el recinto de la habitación (celda de los dominicos) que ocupó el general San Martin en los citados dos viajes a San Juan, previo al Cruce de los Andes. Al día siguiente del temblor, personal del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) visitó el colegio Santo Domingo, recorriendo sus interiores. Se comprobó que el edificio tenia "algunas grietas, aunque sin probabilidad de derrumbe'', y solicitaron "no usar la iglesia'', decisión que se mantiene hasta la actualidad. En este sentido se dispone de un plan de obras, pero al parecer no se cuenta con los fondos economicos necesarios para su puesta en marcha. Desde el dia de la inspección del INPRES, no se han celebrado más misas, ni ninguna otra actividad religiosa en el templo. En esa decision de no abrir el templo se incluyo tambien la Celda Historica impidiendose las diarias visitas de investigadores de la Historia y turistas.

Propuestas de solución



Tras esa inspección, los técnicos explicaron que hicieron "una evaluación de la estructura, y sugirieron una consolidación global del edificio'', que suele realizarse a través de mallas en las paredes, reemplazando el muro dañado o generando "alguna estructura paralela a la que hay''. Pero estas reparaciones deben efectuarlas las autoridades de la Orden Dominica que, por cierto, por ser una orden "autónoma'' no cuenta con apoyo económico del Arzobispado de San Juan de Cuyo. En septiembre de 2021, fray Emiliano Vanoli (entonces representante legal del Colegio "Santo Domingo''), que tuvo a su cargo el templo por breve lapso, comentó que hay desacuerdos en relación al método con el que se pretende hacer el arreglo y a la vez, dijo que habría cambio de autoridades, razón por la cual el proyecto estaba "en pausa''. Dijo también que se evaluaba "si utilizar un método tradicional, que llevaría bastante más tiempo, o uno mixto, que llevaría menos tiempo'', aunque a mayor costo. Precisamente, en aquellos días se elegía nuevo prior del Convento, por lo que se decidió esperar su llegada. Ahora, rige los destinos del Colegio desde Mendoza, Fray Fernando Reta, quien dijo a este periodista hace unos días que ellos habían presentado una propuesta de restauración al gobernador de la provincia Sergio Uñac: "Se trata de un proyecto muy completo, hecho por el estudio "Solidus'', dirigido por ingenieros de Mendoza (nota del redactor: estudio integrado por Dr. Mgtr. Ing. Gustavo Palazzo, Dr. Ing. Marcelo Guzmán y Dr. Ing. Víctor Roldan) y después me reuní con el ministro de Obras Publicas, y un arquitecto y una ingeniera que lo acompañaban dijeron que el proyecto estaba muy bien. Pero hicieron una contrapropuesta, harían dos tipos de arreglos distintos, un poco mas económicos, y ahí quedamos en verlos; yo les pase estas propuestas a las dos arquitectas que nos asesoran en Mendoza y que nos están construyendo un colegio de jardín de infantes en 'Santo Domingo', pero con las elecciones no se cómo seguirá el dialogo, ya que, además, me dijeron que la obra seria para el año que viene, aunque se podrían ir generando planos y otros detalles''.

También agregó fray Reta que entre las propuestas, "una nos pareció muy bien y la otra, quizá, seria de mucho peso sobre el cielo raso, y ahora tenemos que ver cual es el momento oportuno para retomar las conversaciones con el ministro de Obras Publicas''.

Con respecto a la atención en la Celda Histórica, fray Reta manifestó que sugirió al presidente de la Asociación Sanmartiniana que volvieran las visitas. En ese marco, tanto el presidente Dr. Miguel Ángel Licciardi, como el secretario de la institución, Carlos Basualdo, realizan una denodada tarea de limpieza y recepción de visitantes, incluidas escuelas y delegaciones especiales, hasta tanto se pueda volver a la normalidad con personal para esa labores. Mientras, el templo continuara cerrado.