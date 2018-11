La foto es única. Pertenece al archivo personal de José Mazuelos. Es del año 1942 y muestra "El Cacique Caupolicán", ubicado en el distrito Barreal, departamento Calingasta, San Juan.

Por Leopoldo Mazuelos-Corts

Ex dirigente vecinal





El Caupolicán fue un líder mapuche en la resistencia del pueblo originario contra los conquistadores españoles que invadieron Chile durante el siglo XVI. Luchó desde su juventud contra los invasores por la libertad de su pueblo. Fue elegido "toqui", jefe militar de los mapuches, siendo sucesor de Lautaro. Era miembro de una familia muy respetada en esa sociedad. El Caupolicán era un varón de autoridad grave y severa, duro y decidido, firme para mantener sus opiniones y llevar a cabo sus empresas. Había nacido tuerto. Ese defecto le daba a su cara un aspecto feroz y no era desmedro para su habilidad física. Murió asesinado por los españoles, por perforación intestinal o empalamiento, muerte terrible, dolorosa y delante de toda su gente. Para Chile, este cacique significó mucho por su valentía, por su lucha en la liberación de los sometimientos españoles, que nunca consiguieron. El escultor Nicanor Plaza (de reconocimiento mundial) esculpió una estatua de bronce de 3.30 metros de altura, que fue ubicada en el cerro Santa Lucía, en Santiago de Chile. Allá por el año 1943, mi padre, de feliz memoria, retrató en Barreal, Calingasta, una réplica de esta estatua del Caupolicán realizada en mármol blanco de singular belleza y perfección, que fuera obsequio de la República de Chile a nuestra provincia. Según dicen, la misma fue destruida por unos baqueanos del lugar, que nunca se supo a ciencia cierta, si fueron mandados, por lo que la estatura significaba, porque existía un rechazo por parte de los criollos-españoles a la lucha de los aborígenes, o fue "guardada" (nunca se encontraron restos) por un afincado o poderoso de la época. No se tiene con certeza la historia del porqué llegó a San Juan esta estatua. Hay varias versiones, que al igual que los portones del Parque de Mayo, "desaparecieron". Estas tomas fotográfica únicas que hizo José Mazuelos (mi padre), es lo único que existe del Caupolicán. Esta fotografía obtuvo el primer premio en un concurso fotográfico en el "Cuarto Salón Anual de Arte Fotográfico", en la Biblioteca Sarmiento, Tres Arroyo, en junio de 1943, por su arte y belleza del paisaje sanjuanino.