La necesidad de explicar las diferentes dimensiones y ejes fundamentales desde donde se puede renovar la calidad en un sistema educativo, de una experiencia, de una institución escolar, más que un problema teórico, es parte de un ineludible compromiso profesional. Es poner a disposición de los tomadores de decisiones herramientas para facilitarles la tarea. Uno de los riesgos más comunes, es la continua contradicción que se presenta entre necesidades de los tiempos políticos, y los ritmos de los procesos educativos. Los cambios en educación no son rápidos y las gestiones políticas pasan rápidamente. Esta contradicción, sólo puede superarse a partir de acuerdos globales que desde el sistema educativo los haga viable. En este tiempo de incertidumbre y crisis, cómo no recordar al maestro Sarmiento en su libro "Educación Popular'' donde hoy admirados leemos cómo debían ser los edificios escolares que, a pesar de los años y los tiempos constituyen los fundamentos de lo que es el espacio educativo. Sus conceptos sobre construcción de las escuelas, diseños de las aulas, orientación y mobiliario lo colocan como el gran maestro de la infraestructura También detalla en su obra las condiciones mínimas que hacen al confort de los alumnos y maestros en su tarea escolar (ventilación, iluminación calefacción en las aulas) y su aplicación a las construcciones escolares de entonces. Hoy hay un Ministerio de Educación de la Nación, sin escuelas, con recursos y no inversión hacia las escuelas y sin Proyecto Educativo. En la provincia se han construido algunos edificios escolares y otros han sido refaccionados.

La buena infraestructura escolar es fundamental para una educación de calidad.

Muchas escuelas continúan reclamando, en estos días de temperaturas muy bajas, la calefacción. Este tema debe ser abordado y solucionado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia, mediante la Dirección de Infraestructura escolar, quienes debieron constatar el funcionamiento adecuado de la calefacción. Como también reconocemos, que es resorte de este ministerio todo lo concerniente a infraestructura como cloacas, sanitarios y vidrios. Todo lo enunciado forma parte de la calidad educativa que no podemos negar.



Sabemos que la calidad educativa, incluye aspectos estructurales vinculados con los recursos que se invierten para hacerla posible, como inversión en el país y en cada jurisdicción. También hay otros aspectos como: dimensión material, la vinculación con los contenidos, los aprendizajes, los criterios de evaluación del sistema educativo. Cabe agregar los recursos humanos como el docente, único agente de cambio. Asimismo debe ir acompañada de "equidad'' unido al modelo educativo que se intenta promover. La calidad educativa, es primordial para que la capacidad educativa del país incremente las oportunidades económicas y la movilidad social.



"Es la educación primaria, la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas, la base de la civilización'' (Domingo F Sarmiento)